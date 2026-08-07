Productos mexicanos están en la mira del gobierno de Trump por salud o por seguridad

Ya sea por salud o por seguridad, son al menos cinco productos, además de los animales vacunos, los afectados.

De la lechuga al chile jalapeño, pasando por el aguacate y el ganado, los productos mexicanos están en la mira del gobierno de Estados Unidos.

El chile jalapeño es el más reciente en sumarse a la lista.

Las autoridades federales lo vinculan con un brote de salmonela que afecta a 27 estados del país y por el que han enfermado al menos 345 personas, de las cuales 36 han requerido hospitalización.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la empresa Coast Citrus Distributors importó los chiles de un productor de Sinaloa y los distribuyó en Estados Unidos

.Las investigaciones revelaron que los productos fueron enviados a los restaurantes Chipotle Mexican Grill y QDOBA, entre otros establecimientos.

Como medida de precaución, ambas cadenas retiraron el ingrediente de sus menús mientras continúa la investigación. Coast Citrus también retiró el producto del mercado.

En México, las autoridades sanitarias anunciaron una investigación, y el jueves visitaron una planta empacadora en el estado de Nuevo León, en el norte del país.

En Sinaloa, el señalamiento a los jalapeños del estado causó sorpresa. Ramón Gallegos Araiza, subsecretario estatal de Agricultura, resaltó que la entidad destaca a nivel nacional por los estrictos controles sanitarios que se tienen en todos los productos del campo que se exportan, entre ellos, el chile jalapeño, cuyas cosechas concluyeron hace casi dos meses.

Este caso se suma al de la lechuga iceberg de Guanajuato, que la empresa Taylor Farms envía a cadenas como Taco Bell y que ha sido ligada con el brote de cyclosporiasis, causante de diarrea explosiva, que se extiende a 15 estados de la Unión Americana.

Los CDC dicen tener conocimiento de más de 18 mil casos confirmados o sospechosos en el brote actual.

Pero las cifras del centro pueden ir por detrás de los reportes estatales, que indican que el número supera los 20 mil en todo el país.

El brote ha dejado dos muertes.Aunque la FDA apuntó a la lechuga iceberg como fuente probable del brote, el estudio que hicieron resultó en un falso positivo.

En México, otra investigación en la planta Taylor Farms dio negativo a la presencia de cyclospora.

Crecen sospechas

Recientemente, Scott Gottlieb, excomisionado de la FDA, dijo a la cadena CNBC que los brotes de cyclosporiasis en la región de los Grandes Lagos, Nueva York y Carolina del Norte parecían estar relacionados con el perejil y el cilantro procedentes del centro de México, aunque tampoco hay una confirmación al respecto.

”Creo que todo el mundo considera que esa región es sospechosa”, afirmó Gottlieb.

“Se está retirando gran parte de ese producto de las cadenas de suministro”, sin identificar a las empresas que están haciendo los retiros.

El exfuncionario dijo que las condiciones meteorológicas aumentaron el riesgo de contaminación.

Según él, las aguas residuales sin tratar pudieron haber llegado a las zonas de cultivo a través de inundaciones, una rotura en un canal de alcantarillado, el agua de riego o el desbordamiento de los baños portátiles utilizados por los trabajadores agrícolas, aunque aclaró que se seguía investigando.

Ganado y aguacate

En noviembre de 2024 Estados Unidos había cerrado la frontera a las importaciones de ganado mexicano debido a la presencia de gusano barrenador, lo que ha provocado pérdidas millonarias a la ganadería mexicana.

El Departamento de Agricultura anunció una reapertura que a partir del próximo 24 de agosto por el puerto de Douglas, Arizona, y continuará de manera gradual.

A todo esto se suma la alerta de seguridad que emitió el 5 de agosto la Embajada de Estados Unidos, por la cual se suspendieron actividades en Michoacán debido a lo que describió como una “amenaza contra intereses estadounidenses”.

La suspensión afecta a la exportación de aguacate mexicano, que debe ser verificado por inspectores estadounidenses.

Contamos con un plan, dice Sheinbaum

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que su gobierno cuenta con un plan para reactivar la exportación de aguacate, tras el anuncio de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, aseguró este jueves que será reforzada la seguridad en Michoacán y mencionó que es “muy buen plan de acción” que será aceptado para recuperar toda la actividad.

”Para exportar aguacate, tienen que ser inspeccionados, tanto los huertos donde se produce como los empaques. Entonces, nos reunimos con ellos [los productores de aguacate] y estamos haciendo un plan de trabajo muy importante para garantizar todavía más la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional”, explicó.

Mencionó que se pidió a la Embajada en Estados Unidos una reunión a la brevedad para que se pueda retomar el trabajo.

Agregó que si la suspensión “es por tiempo breve”, no habrá afectaciones relevantes en la economía.

En este marco, la Secretaría de la Defensa Nacional informó este jueves del despliegue de mil 557 efectivos para reforzar la seguridad en Michoacán.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que en el primer semestre de 2026 se han detenido y están sujetos a proceso 50 criminales y nueve cabecillas delincuenciales.

Los productos en la mira

Los señalamientos del gobierno estadounidense han afectado a:* Lechuga iceberg.

Por el brote de cyclosporiasis.

* Cilantro. Es señalado como sospechoso del brote de cyclosporiasis.

* Perejil. Es señalado como sospechoso del brote de cyclosporiasis.

* Chile jalapeño. Autoridades de EU lo vinculan con un brote de salmonela.

* Aguacate. Su exportación está suspendida por motivos de seguridad.

* Ganado vivo. Se suspendió el cruce de animales desde México en 2024 por el gusano barrenador.

Fuente: Elaboración propia.