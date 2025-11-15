Jalapeño: historia, identidad y una mermelada que enamora

Esta gastrónoma filósofa del sabor desea compartir vivencias, viajes, aromas y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Hoy el protagonista es un chile tan versátil como identitario: el chile jalapeño

El chile jalapeño, también conocido como cuaresmeño, huachinango, chilchote o chipotle, es un ingrediente profundamente ligado a la historia de México. Aquí encontrarás su origen, cómo identificarlo y una receta especial: mermelada de jalapeño, naranja y manzana , perfecta para carnes, aves y quesos.

El nombre “jalapeño” proviene de Xalapa (o Jalapa), Veracruz, donde tradicionalmente se ha producido. Su cultivo, sin embargo, tiene raíces más antiguas: vestigios arqueológicos lo ubican también en regiones como Tehuacán (Puebla) y zonas de Tamaulipas, donde los chiles se domesticaban desde tiempos prehispánicos.

Nombre geográfico: “Jalapeño” significa literalmente de Jalapa.

Orígenes ancestrales: Pertenece a la especie Capsicum annuum, domesticada en México por civilizaciones como la azteca.

Expansión: Los colonizadores españoles lo llevaron a Europa y, desde ahí, al resto del mundo.

Producción actual: Hoy México sigue siendo líder, con alta producción en Veracruz, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán.

El jalapeño ha viajado tanto que adoptó distintos nombres según la región:

Cuaresmeño: El más común en CDMX, asociado a su venta durante la Cuaresma.

Huachinango: Usado en Oaxaca y Puebla para ejemplares maduros, rojos y grandes.

Chile gordo: Variedad más ancha.

Tornachile: Nombre antiguo del náhuatl tonalchilli, “chile del sol”.

Chilchote: En zonas totonacas de Veracruz y Puebla; significa “chile que hace llorar”.

Chipotle: Su versión seca y ahumada; del náhuatl chilpoctli, “chile ahumado”.