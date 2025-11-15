Jalapeño: historia, identidad y una mermelada que enamora
El chile que viaja entre nombres, regiones y memorias culinarias, convertido hoy en una receta que despierta el paladar.
El chile jalapeño, también conocido como cuaresmeño, huachinango, chilchote o chipotle, es un ingrediente profundamente ligado a la historia de México. Aquí encontrarás su origen, cómo identificarlo y una receta especial: mermelada de jalapeño, naranja y manzana, perfecta para carnes, aves y quesos.
Esta gastrónoma filósofa del sabor desea compartir vivencias, viajes, aromas y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Hoy el protagonista es un chile tan versátil como identitario: el chile jalapeño
El nombre “jalapeño” proviene de Xalapa (o Jalapa), Veracruz, donde tradicionalmente se ha producido. Su cultivo, sin embargo, tiene raíces más antiguas: vestigios arqueológicos lo ubican también en regiones como Tehuacán (Puebla) y zonas de Tamaulipas, donde los chiles se domesticaban desde tiempos prehispánicos.
Nombre geográfico: “Jalapeño” significa literalmente de Jalapa.
Orígenes ancestrales: Pertenece a la especie Capsicum annuum, domesticada en México por civilizaciones como la azteca.
Expansión: Los colonizadores españoles lo llevaron a Europa y, desde ahí, al resto del mundo.
Producción actual: Hoy México sigue siendo líder, con alta producción en Veracruz, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán.
El jalapeño ha viajado tanto que adoptó distintos nombres según la región:
Cuaresmeño: El más común en CDMX, asociado a su venta durante la Cuaresma.
Huachinango: Usado en Oaxaca y Puebla para ejemplares maduros, rojos y grandes.
Chile gordo: Variedad más ancha.
Tornachile: Nombre antiguo del náhuatl tonalchilli, “chile del sol”.
Chilchote: En zonas totonacas de Veracruz y Puebla; significa “chile que hace llorar”.
Chipotle: Su versión seca y ahumada; del náhuatl chilpoctli, “chile ahumado”.
¿Cómo distinguir un jalapeño?
Forma: Ancho en la parte superior y afinado hacia la punta.
Tamaño: Entre 5 y 10 cm.
Color: Verde brillante cuando está fresco; rojo al madurar.
Piel: Lisa, brillante y sin imperfecciones.
Nivel de picor:
Menos picante: pocos o ningún “corking” (estrías blancas).
Más picante: muchas estrías.
Receta: Mermelada de jalapeño, naranja y manzana
(12 porciones)
- 6 piezas chile jalapeño
- 2 piezas naranja grande
- 2 piezas manzana Granny Smith
- 3 tazas azúcar estándar
- 4 piezas pimienta gorda (Tabasco)
- 1 pieza clavo de olor
- 1 pizca sal
- 1/8 cucharadita cardamomo molido
- 2 litros agua
Procedimiento
1. Lavar y preparar ingredientes
- Lava chiles, naranjas y manzanas.
- Retira el cabito a los chiles, ábrelos a lo largo y quítales venas y semillas.
- Ralla ambas naranjas y extrae su jugo.
- A las manzanas solo retira cabito y semillas; conserva la cáscara.
2. Hervido inicial
- En una olla de 4 litros coloca: jugo de naranja, ralladura y jalapeños
- 1 litro de agua
- Hierve a fuego medio.
3. Licuar la manzana
Licúa las manzanas con 1 litro de agua hasta obtener una mezcla homogénea.
4. Integrar y reducir
- Añade la mezcla de manzana a la olla con los chiles y naranja.
- Agrega las especias (pimienta gorda, clavo, cardamomo y sal).
- Deja hervir hasta que el contenido reduzca a la mitad.
5. Moler para lograr textura
- Con batidora de inmersión procesa la mezcla hasta obtener una textura tipo puré.
6. Agregar el azúcar y espesar
- Regresa al fuego bajo, incorpora el azúcar y cocina hasta obtener una mermelada espesa.
7. Servir
- Ideal para acompañar carne de cerdo, aves y quesos maduros. También funciona como botanita en reuniones.
Gracias por leer el sabor¿Y tú, con todo, Güerito?
