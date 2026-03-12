Profepa clausura granja porcícola en Yucatán por contaminación del manto acuífero

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 12 marzo 2026
    Profepa clausura granja porcícola en Yucatán por contaminación del manto acuífero
    La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una granja porcícola ubicada a unos dos kilómetros de la cabecera municipal de Chocholá, Yucatán. VANGUARDIA
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

COMPARTIR

TEMAS


Contaminación

Localizaciones


Yucatán

Organizaciones


Profepa

Desde hace varios años ha sido señalada por habitantes de la zona por provocar contaminación en el manto acuífero que abastece de agua a más de cinco mil personas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una granja porcícola ubicada a unos dos kilómetros de la cabecera municipal de Chocholá, Yucatán, luego de que los directivos de la empresa impidieron que personal de la dependencia federal realizara una inspección en el lugar.

La revisión se programó tras diversas denuncias por presuntos daños ambientales vinculados con la operación de la granja, informó el colectivo Red de Defensa del Agua y el Territorio Maya.

TE PUEDE INTERESAR: Atribuye Rocío Nahle derrame de crudo a embarcación petrolera privada

De acuerdo con un reporte difundido por la organización, la instalación alberga a más de 12 mil cerdos y desde hace varios años ha sido señalada por habitantes de la zona por provocar contaminación en el manto acuífero que abastece de agua a más de cinco mil personas.

Los ambientalistas señalaron que en meses recientes realizaron análisis de laboratorio al agua subterránea del área, cuyos resultados detectaron concentraciones elevadas de bacterias coliformes, microorganismos asociados con contaminación fecal que pueden causar diversas enfermedades.

$!Profepa clausura granja porcícola en Yucatán por contaminación del manto acuífero

Ante estos hallazgos, integrantes del colectivo y pobladores de Chocholá solicitaron la intervención de autoridades ambientales estatales y federales para que se investigue la situación.

TE PUEDE INTERESAR: Clausura Conagua cuatro pozos de agua ilegales, en Nuevo León

La asociación también pidió que se establezcan controles ambientales más estrictos y que, en caso de confirmarse nuevos daños al medio ambiente, se obligue a la granja a suspender sus operaciones.

Este caso se suma al antecedente de la granja San Gerardo, ubicada en la comisaría meridana de Santa María Chi, que fue clausurada previamente después de comprobarse una grave contaminación del manto acuífero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contaminación

Localizaciones


Yucatán

Organizaciones


Profepa

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Reforma electoral: Desacuerdos momentáneos de fondo

Reforma electoral: Desacuerdos momentáneos de fondo
true

Morena: Quién manda aquí... por ahora
Sheinbaum destacó que en CDMX se implementaron protocolos que se deben replicar en el resto de estados.

Anuncia Claudia Sheinbaum iniciativa para homologar investigaciones de feminicidio
Regreso. El especial incluirá recreaciones del set original, material inédito y una entrevista con la cantante.

Así será el especial de ‘Hannah Montana’ con Miley Cyrus por su 20 aniversario en Disney+
Bancos en México cerrarán del 14 al 16 de marzo por el puente. La CNBV explicó si los cajeros automáticos seguirán funcionando y cuándo se reanudarán operaciones.

Cierre masivo de bancos en México... ¿dejarán de funcionar los cajeros automáticos durante el puente?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 40 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
Personaje. La actriz confirmó su participación como la villana del nuevo proyecto de Disney inspirado en ‘Rapunzel’.

Kathryn Hahn será ‘Madre Gothel’ en el live action de ‘Enredados’
Luis Ángel Gómez representa una luz de esperanza para el proyecto deportivo del club, último lugar de la tabla general del Clausura 2026.

Luis Ángel Gómez, de Santos Laguna, la esperanza juvenil para el renacer de un equipo alicaído