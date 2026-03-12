$!Profepa clausura granja porcícola en Yucatán por contaminación del manto acuífero

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una granja porcícola ubicada a unos dos kilómetros de la cabecera municipal de Chocholá, Yucatán, luego de que los directivos de la empresa impidieron que personal de la dependencia federal realizara una inspección en el lugar.

La revisión se programó tras diversas denuncias por presuntos daños ambientales vinculados con la operación de la granja, informó el colectivo Red de Defensa del Agua y el Territorio Maya.

De acuerdo con un reporte difundido por la organización, la instalación alberga a más de 12 mil cerdos y desde hace varios años ha sido señalada por habitantes de la zona por provocar contaminación en el manto acuífero que abastece de agua a más de cinco mil personas.

Los ambientalistas señalaron que en meses recientes realizaron análisis de laboratorio al agua subterránea del área, cuyos resultados detectaron concentraciones elevadas de bacterias coliformes, microorganismos asociados con contaminación fecal que pueden causar diversas enfermedades.