Promedia México 3 asesinatos de mujeres al día en septiembre

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    Promedia México 3 asesinatos de mujeres al día en septiembre
    En tasa por cada 100 mil habitantes, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Edomex tuvieron más casos. CUARTOSCURO

Hasta septiembre, el País registró mil 100 mujeres asesinadas durante 2026, es decir, cuatro casos diarios

Tres mujeres fueron asesinadas diariamente en el país durante septiembre pasado que registró 94 víctimas de homicidio doloso, según el último reporte sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Hasta el mes pasado, sumaban un total de mil 100 mujeres asesinadas en 2026, lo que representa un promedio de cuatro víctimas diarias, la mayoría en los estados de Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y el Estado de México, en tasa por cada 100 mil habitantes.

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Según el informe, la mayoría de las mujeres asesinadas tenían entre 18 y 29 años de edad.

Guanajuato encabeza la lista con 12.5 víctimas mujeres de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, seguido de Baja California, 8.0; Chihuahua, 7.0; Guerrero, 7.0; Michoacán, 6.6; Estado de México, 5.6.

Cabe destacar que mientras los homicidios dolosos contra mujeres, distintos al feminicidio, registran una tendencia a la baja marcada, los homicidios culposos contra mujeres registran niveles altos.

De acuerdo con el reporte mensual, durante septiembre se contabilizaron 231 víctimas mujeres de homicidio culposo, un promedio de siete al día.

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