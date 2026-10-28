CNDH señala fallas médicas en hospital del IMSS en Edomex tras muerte de adulto mayor

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    CNDH señala fallas médicas en hospital del IMSS en Edomex tras muerte de adulto mayor
    A través de la Recomendación 31/2026, el organismo determinó que hubo irregularidades en el Hospital General de Zona número 194. FOTO: IMSS-CUARTOSCURO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 31/2026 por irregularidades en la atención de un paciente que falleció después de una cirugía.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó deficiencias en la atención médica de un adulto mayor que falleció después de ser sometido a una cirugía en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Estado de México.

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A través de la Recomendación 31/2026, el organismo determinó que hubo irregularidades en el Hospital General de Zona número 194, relacionadas con la falta de estudios recientes y valoraciones especializadas para conocer el estado de salud del paciente antes de la intervención quirúrgica.

La investigación concluyó que estas omisiones vulneraron los derechos humanos del adulto mayor y derivaron en afectaciones a su salud que terminaron en su fallecimiento.

CNDH DETECTA IRREGULARIDADES EN HOSPITAL DEL IMSS

De acuerdo con la CNDH, el expediente clínico del paciente no contenía constancias de estudios actualizados ni evaluaciones de especialistas que permitieran determinar sus condiciones de salud antes de la cirugía.

El organismo señaló que, debido a los antecedentes médicos del adulto mayor, era necesario realizar una valoración más amplia para identificar posibles factores de riesgo y prevenir complicaciones durante el procedimiento.

Tras analizar los hechos, la Comisión acreditó vulneraciones a los derechos a la protección de la salud, a la vida, al trato digno y a la atención prioritaria que correspondía al paciente por su condición de persona mayor.

Además, identificó violaciones al derecho de acceso a la información en materia de salud en perjuicio de dos víctimas indirectas, relacionadas con el caso.

$!La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 31/2026 por irregularidades en la atención de un paciente que falleció después de una cirugía; pidió al IMSS reparar el daño y capacitar al personal médico.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 31/2026 por irregularidades en la atención de un paciente que falleció después de una cirugía; pidió al IMSS reparar el daño y capacitar al personal médico. FOTO: CUARTOSCURO

¿QUÉ RECOMENDÓ LA CNDH AL IMSS?

Ante las irregularidades detectadas, la Comisión solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social implementar medidas para reparar el daño causado a las víctimas indirectas.

Entre las acciones requeridas se encuentra brindar atención psicológica o tanatológica a las personas afectadas, en caso de que la necesiten, como parte de las medidas de atención derivadas del fallecimiento.

También pidió dar vista al Órgano Interno de Control para que investigue las deficiencias identificadas en la atención médica y determine las responsabilidades correspondientes.

Estas medidas buscan atender las consecuencias del caso y establecer si existen responsabilidades administrativas por las actuaciones del personal involucrado.

IMSS DEBERÁ CAPACITAR A PERSONAL MÉDICO

Como parte de las medidas para evitar que se repitan situaciones similares, la CNDH pidió al IMSS implementar un ciclo de capacitación especializada para el personal del Hospital General de Zona número 194.

Los cursos deberán enfocarse en el respeto a los derechos humanos y en la obligación de proporcionar servicios médicos integrales, dignos y de calidad.

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Asimismo, el Instituto deberá difundir entre el personal médico y administrativo los cursos y diplomados disponibles en la plataforma EDUCA CNDH.

Con estas acciones, el organismo busca fortalecer la atención hospitalaria, mejorar la protección de los derechos de los pacientes y prevenir nuevas irregularidades en los servicios de salud.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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