CNDH señala fallas médicas en hospital del IMSS en Edomex tras muerte de adulto mayor

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) acreditó deficiencias en la atención médica de un adulto mayor que falleció después de ser sometido a una cirugía en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ), en el Estado de México.

A través de la Recomendación 31/2026, el organismo determinó que hubo irregularidades en el Hospital General de Zona número 194, relacionadas con la falta de estudios recientes y valoraciones especializadas para conocer el estado de salud del paciente antes de la intervención quirúrgica.

La investigación concluyó que estas omisiones vulneraron los derechos humanos del adulto mayor y derivaron en afectaciones a su salud que terminaron en su fallecimiento.

CNDH DETECTA IRREGULARIDADES EN HOSPITAL DEL IMSS

De acuerdo con la CNDH, el expediente clínico del paciente no contenía constancias de estudios actualizados ni evaluaciones de especialistas que permitieran determinar sus condiciones de salud antes de la cirugía.

El organismo señaló que, debido a los antecedentes médicos del adulto mayor, era necesario realizar una valoración más amplia para identificar posibles factores de riesgo y prevenir complicaciones durante el procedimiento.

Tras analizar los hechos, la Comisión acreditó vulneraciones a los derechos a la protección de la salud, a la vida, al trato digno y a la atención prioritaria que correspondía al paciente por su condición de persona mayor.

Además, identificó violaciones al derecho de acceso a la información en materia de salud en perjuicio de dos víctimas indirectas, relacionadas con el caso.