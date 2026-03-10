Promueve Bermúdez Requena amparo contra extradición a Estados Unidos

El exjefe de Seguridad en Tabasco y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, tramitó un amparo con el que busca bloquear un posible trámite de extradición a Estados Unidos.

Bermúdez fue capturado en septiembre de 2025 en Paraguay, acusado de liderar al grupo criminal “La Barredora”, presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG. Luego fue entregado a México y recluido en el penal del Altiplano para iniciar su proceso penal.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden inicio de juicio oral de exalcalde de Tequila acusado de nexos con el CJNG

El “Comandante H” interpuso un amparo ante el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, con residencia en Toluca, Estado de México, con lo que busca frenar un proceso de traslado a suelo estadounidense.

Sin embargo, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez rechazó la solicitud de Bermúdez, pues justificó que no existía un acuerdo de extradición al momento en que se tramitó el recurso.

En la demanda de amparo, el exmando policiaco asegura que el pasado 5 de marzo, custodios del penal del Altiplano le comentaron que “ya me iba al gabacho” ante la supuesta existencia de una orden de extradición en su contra.

“[.] 5.- En este contexto y durante mi reclusión, el día de ayer, 5 de marzo de 2026, personal (custodios) del Centro Federal de Readaptación Social número 1 ‘Altiplano’ me comentaron que “ya me iba al gabacho” porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que se robustece con las notas periodísticas de circulación nacional que agrego al presente (anexo 2), sin que a la fecha se me haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de autoridades de los Estados Unidos de América”, indicó en su resolución.