Van contra gasto de congresos locales y municipios: en esto consiste el plan B de Sheinbaum

Luego que no fuera avalada la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció su Plan B cuyo pilar es ir contra el gasto existente en Congresos locales y municipios del País con el fin de redirigir esos recursos a las necesidades de la gente.

“Yo me comprometí que iba a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente, y yo cumplí, primero. Y, segundo, pues es muy importante ver quién votó porque disminuyan los privilegios. Había muchos privilegios antes, los privilegios de quienes no pagaban impuestos. Nadie está en contra de el dinero bien habido y de que haya empresarios, y de que haya inversión pública, y que haya inversión privada; pero privilegios en contra de la ley, pues eso no, junto con privilegios de uso de recursos públicos para que unos se enriquezcan a costa de otros con recurso público o que se utilice cuando hay tanta necesidad en el País.

“Entonces, ¿en qué consiste el Plan B? En lo mismo: seguir disminuyendo los privilegios. Tiene un objetivo: seguir disminuyendo los privilegios de aquellos que todavía tienen acceso a los recursos públicos. ¿En qué consiste el Plan B? Disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales, disminuir los privilegios que persisten en municipios. (...) Entonces el plan B tiene un mismo objetivo que el plan A: disminuir privilegios”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal explicó que otra de las propuestas del Plan B es poner un tope máximo a los presupuestos de los Congreso locales.

“La primera propuesta que ya lo habíamos hecho, aquí la había presentado. Poner un tope máximo a lo que deben destinarse de los presupuestos a los Congresos locales, al Senado de la República. El Senado de la República, la Cámara de Diputados tiene su presupuesto, pero el Senado tiene bastante más presupuesto. Entonces, primera propuesta: poner tope. ¿Por qué? ¿Qué se haría con este recurso? Se queda en el Estado, se queda en el municipio. ¿Para qué? Para las necesidades de la gente”, mencionó.

La titular del Ejecutivo federal exhibió también una tabla con el Presupuesto de Egresos de los Poderes Legislativos de cada entidad del País, así como de las Regidurías, destacó que no hay necesidad que en Monterrey haya hasta 28 regidores, y aseguró que todo lo que se ahorraría se destinaría a obra pública.

“Otro ejemplo, vamos a las regidurías. ¿Saben cuántos regidores tiene Acapulco? Porque al final de cuentas ves, te dicen, no sólo es lo que ganan, sino todo lo que cuesta. O sea no sólo el salario, sino un entorno. ¿Cuántos regidores tiene Acapulco? 20; Monterrey, 28 regidores; Puebla, 23 regidores. ¿Ustedes creen que realmente se necesiten tantos regidores? Hay municipios que tienen tres síndicos, que son los tesoreros, digamos, ¿para qué tienen tres? Y la verdad es que el País no lo necesita.

“Entonces, por ejemplo, si Monterrey tuviera 10 regidores, ¿a dónde sería ese recurso? al Municipio de Monterrey para obra pública. Si Acapulco tiene 20 regidores y le ponemos un límite ¿A dónde iría ese recurso? A obra pública del municipio. Porque sí, somos una República federativa y los estados son autónomos, y somos parte de una República, pero lo que no puede haber es excesos. Y luego regidores que ganan más que la Presidenta, aún todavía, porque formalmente tienen salarios de 20 mil pesos, pero es el bono y el apoyo para el no sé qué, y el apoyo para el no sé cuánto, y el apoyo para el no sé cuánto más, y acaban con salarios de 500 mil pesos mensuales”, señaló.

La Presidenta Sheinbaum adelantó que el Plan B de la reforma electoral la enviará el lunes al Congreso y dijo que, en caso de que no ser aprobado, no pasa nada, porque ella ya cumplió con su mandato con el pueblo.

“Entonces, el Plan B tiene que ver con esto: seguir disminuyendo los privilegios. Entonces, la propuesta la enviamos el lunes y tiene que ver con esto: tope máximo como un porcentaje del presupuesto o de la población o de lo que en este momento representa el promedio de lo que recibe cada diputado.

“La vamos a enviar el lunes terminando y pues ya vamos a ver a qué Cámara le enviamos. Y yo espero pues que pase. Si no pasa, tampoco pasa nada. Pero nosotros tenemos un mandato y una convicción y un principio. Nosotros no se nos olvida de dónde vinimos”, añadió.

RECHAZO A REFORMA ELECTORAL NO ES UNA DERROTA: CSP

La Presidenta Sheinbaum dijo que el que no se haya aprobado su reforma electoral no es una derrota.

Aseguró que está muy satisfecha y que la gente ya vio quién votó en contra.

”El que no se haya aprobado no es una derrota, yo estoy muy satisfecha. Todo lo contrario, la gente sabe que uno no está dispuesto a negociar todo”, expresó Sheinbaum.

”El otro día lo decía, ¿por qué tenemos el apoyo popular que tenemos, si hubiéramos negociado nuestra soberanía lo tendríamos? No. ¿Si anduviera promoviendo la Presidenta actos de privilegios tendría el apoyo que tengo? No. ¿Por qué tenemos el apoyo popular que tenemos? No mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo”.

”Y en este caso no mentir, nunca robo y no traiciono porque no se nos olvida cuál es el objetivo de la transformación, porque estamos viviendo un proceso de transformación en el País”.

”No es cualquier, no es el consenso por el consenso, nosotros tenemos un mandato popular y convicciones, entonces se votó, claramente vimos quién votó, quién no votó, eso lo ve la gente y eso es suficiente, no se necesita si ahora van a expulsar, no, no, no, no, la gente ya vio”.

La Mandataria federal aseguró que algunos no quieren ceder privilegios, pero se va a ver con el Plan B.

”Tienen su punto de vista, que es muchos de ellos no están dispuestos a ceder parte de los privilegios que tienen, pero vamos a ver en esta”, soltó la Presidenta.