Protesta en Cuernavaca: Normalistas de Amilcingo bloquean el Palacio de Gobierno

Alumnas de la Normal Rural “General Emiliano Zapata” de Amilcingo protestaron encendiendo fuego a colchones, llantas y trozos de madera frente a los accesos del Palacio de Gobierno en Morelos. Además vandalizaron el recinto rompiendo ventanas y dañando otros accesos.

El día de hoy 23 de septiembre, alumnas normalista llevaron su protesta ante el Palacio de Gobierno exigiendo la destitución del titular de la IEBEM. Las alumnas solicitan una reunión directa con la gobernadora Margarita González Saravia para exponer sus demandas. La protesta escaló luego de que se cancelara una mesa de trabajo programada con la gobernadora antes mencionada, por lo que ante la negativa de atención, las alumnas realizaron pintas en la fachada e incendiaron objetos para presionar a las autoridades.

En videos difundidos a través de X, se observan las llamaradas a las puertas del inmueble del estado y las protestantes con el rostro cubierto sosteniendo mantas para bloquear el paso. UN CONFLICTO QUE INICIÓ DESDE PRINICIPIOS DE SEPTIEMBRE Las estudiantes exigen voz y voto en la designación de la nueva directiva de su escuela tras la salida de la encargada de despacho. También solicitan mejoras presupuestales para la infraestructura del plantel y la salida de personal docente.

¿CUÁLES SON LAS EXIGENCIAS DE LAS ESTUDIANTES? Infraestructura: Exigen la ejecución de proyectos presupuestados desde hace un año, incluyendo al construcción de instalaciones deportivas y la mejora general de los dormitorios. Presupuesto y apoyo: Piden un incremento en lo destinado a la ración de alimentos para sus alumnas internadas y acceso a mejores equipos tecnológicos de trabajo. Destitución de personal: Solicitan las salida de docentes y personal administrativo acusados por la comunidad estudiantil de presuntas anomalías y malos tratos.

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