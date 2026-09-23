Protesta en Cuernavaca: Normalistas de Amilcingo bloquean el Palacio de Gobierno

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Protesta en Cuernavaca: Normalistas de Amilcingo bloquean el Palacio de Gobierno
    Protesta en Palacio de Gobierno por Normalistas de Amilcingo X
    Protesta en Cuernavaca: Normalistas de Amilcingo bloquean el Palacio de Gobierno
    Protesta en Palacio de Gobierno por Normalistas de Amilcingo X
    Protesta en Cuernavaca: Normalistas de Amilcingo bloquean el Palacio de Gobierno
    Protesta en Palacio de Gobierno por Normalistas de Amilcingo X

Alumnas exigen diálogo con el Gobierno de Morelos y cambios en la dirección del IEBEM tras intensificar sus manifestaciones en el centro de la ciudad.

Alumnas de la Normal Rural “General Emiliano Zapata” de Amilcingo protestaron encendiendo fuego a colchones, llantas y trozos de madera frente a los accesos del Palacio de Gobierno en Morelos. Además vandalizaron el recinto rompiendo ventanas y dañando otros accesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-secuestro-de-funcionarios-tras-bloqueo-del-pt-en-palacio-de-gobierno-de-cuernavaca-CP23683717

El día de hoy 23 de septiembre, alumnas normalista llevaron su protesta ante el Palacio de Gobierno exigiendo la destitución del titular de la IEBEM. Las alumnas solicitan una reunión directa con la gobernadora Margarita González Saravia para exponer sus demandas.

La protesta escaló luego de que se cancelara una mesa de trabajo programada con la gobernadora antes mencionada, por lo que ante la negativa de atención, las alumnas realizaron pintas en la fachada e incendiaron objetos para presionar a las autoridades.

En videos difundidos a través de X, se observan las llamaradas a las puertas del inmueble del estado y las protestantes con el rostro cubierto sosteniendo mantas para bloquear el paso.

UN CONFLICTO QUE INICIÓ DESDE PRINICIPIOS DE SEPTIEMBRE

Las estudiantes exigen voz y voto en la designación de la nueva directiva de su escuela tras la salida de la encargada de despacho. También solicitan mejoras presupuestales para la infraestructura del plantel y la salida de personal docente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desata-bloqueos-captura-de-alcalde-en-oaxaca-NP23683493

¿CUÁLES SON LAS EXIGENCIAS DE LAS ESTUDIANTES?

Infraestructura: Exigen la ejecución de proyectos presupuestados desde hace un año, incluyendo al construcción de instalaciones deportivas y la mejora general de los dormitorios.

Presupuesto y apoyo: Piden un incremento en lo destinado a la ración de alimentos para sus alumnas internadas y acceso a mejores equipos tecnológicos de trabajo.

Destitución de personal: Solicitan las salida de docentes y personal administrativo acusados por la comunidad estudiantil de presuntas anomalías y malos tratos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


estudiantes
protestas
Escuelas

Localizaciones


Cuernavaca

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Brindemos

Brindemos
true

Ulises Lara y la renuncia por 1 millón de dólares
Sheinbaum informó cuánto reciben Ernesto Zedillo y Guillermo Ortiz de pensión por su paso por Banxico y comparó los montos con otras jubilaciones.

Exhibe Sheinbaum pensión de Ernesto Zedillo en Banxico; gana un millón 790 mil pesos al año
Sheinbaum respondió a las declaraciones de Donald Trump ante la ONU, donde señaló a México como “el epicentro” de la violencia de los cárteles.

Sheinbaum revira a Trump... ‘Podría decir, difícil vivir junto a un país con alto consumo de drogas, pero no lo voy a decir’
El Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de un posible ciclón tropical. VANGUARDIA/ARCHIVO

Se aproximan Frente Frío y Huracán Polo a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 100 km/h
La clásica crema Nivea de lata azul tiene una fórmula especialmente rica y oclusiva. Conoce para qué pieles puede ser útil y cuándo conviene evitarla.

Revelan secretos de la Crema Nivea... ¿en qué casos se debe usar y en cuáles no?
Aleks Syntek sorprendió al mostrarse sin peluquín y publicar mensajes inquietantes en redes, tras sus recientes declaraciones sobre estar “loco”.

Aleks Syntek se quitó el peluquín y publica mensajes preocupantes tras declararse loco
La representante de Saltillo agradeció el apoyo de sus seguidores durante la transmisión de los capítulos finales del programa.

¿Quién ganó Habilidad Física 100? Así le fue a la saltillense Jazmín Lira