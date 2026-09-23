Desata bloqueos captura de alcalde en Oaxaca

La reacción comenzó después del operativo en el que fue detenido el Edil y afectó la carretera federal 185 Transístmica, uno de los principales corredores del Istmo de Tehuantepec.

La captura del Alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, desató este miércoles bloqueos, quema de llantas y movilizaciones que alcanzaron las principales entradas y salidas de Juchitán, en una protesta en la que participaron mototaxistas, vecinos y hasta elementos de la Policía Municipal.

En el punto conocido como Canal 33, mototaxistas y vecinos atravesaron neumáticos sobre la carpeta asfáltica y les prendieron fuego para impedir la circulación y exigir la liberación de Sánchez Altamirano.

El cierre afectó principalmente el tránsito en dirección a Santo Domingo Tehuantepec, sobre la ruta que comunica a Juchitán con esa ciudad y con el corredor hacia Salina Cruz.

Por la Transístmica circulan diariamente autobuses, vehículos particulares, mototaxis y transporte pesado que moviliza mercancías por el Istmo, por lo que las interrupciones comenzaron a provocar filas y detenciones de unidades de carga.

Hacia el norte, la misma vía enlaza Juchitán con Matías Romero y el corredor que conduce hacia Veracruz, mientras que al sur conecta con Tehuantepec y la zona portuaria de Salina Cruz.

La movilización no quedó únicamente en manos de civiles.

Elementos de la Policía Municipal de Juchitán también cerraron accesos y salidas de la ciudad tras la captura de su propio Alcalde, de acuerdo con fuentes cercanas al operativo y reportes locales.

Los uniformados instalaron un cerco sobre la carretera Transístmica mientras las fuerzas estatales y federales trasladaban a Sánchez Altamirano fuera de Juchitán.

Patrullas y agentes municipales fueron desplegados en los accesos mientras esperaban información sobre el destino del Presidente Municipal.

Otro contingente de policías municipales siguió el convoy que trasladaba al Edil hasta Ciudad Ixtepec, donde Sánchez Altamirano fue llevado a instalaciones militares para preparar su salida de Oaxaca por vía aérea, según esos reportes .

La presencia de los uniformados elevó la tensión alrededor de la instalación militar y obligó a mantener un dispositivo de fuerzas federales en sus accesos.

Fuentes de seguridad consultadas por REFORMA indicaron que el cierre de carreteras y la movilización de grupos locales después de la captura de un objetivo constituyen una reacción observada en operativos contra estructuras del crimen organizado.

Ese tipo de acciones, explicaron, puede buscar obstaculizar el movimiento de los efectivos que realizaron la captura, dificultar el traslado del detenido o generar presión mediante la interrupción de carreteras.

Las fuentes advirtieron, sin embargo, que deberá determinarse quién convocó los bloqueos de Juchitán y si existió coordinación entre los policías municipales, transportistas y civiles movilizados.

La participación de agentes municipales ocurrió además después de que esa corporación había quedado bajo investigación por presunta infiltración criminal.