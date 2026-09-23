Denuncian “secuestro” de funcionarios tras bloqueo del PT en Palacio de Gobierno de Cuernavaca

El subsecretario de Gobierno de Morelos , Miguel Ángel Peláez, denunció públicamente la retención de trabajadores e instalaciones dentro del Palacio de Gobierno. Las protestas de este miércoles provocaron la obstrucción total de los accesos principales.

Militantes y simpatizantes adscritos a una fracción del Partido del Trabajo (PT) son los señalados por ejecutar el cierre del recinto. Los manifestantes colocaron cadenas y candados en las puertas para impedir el paso. La acción dejó atrapados a empleados públicos y ciudadanos que realizaban trámites en el lugar.

El gobierno estatal calificó el acto como una violación grave a la ley y un delito contra los trabajadores. Peláez hizo un llamado urgente a la dirigencia del partido para retirar el bloqueo. Autoridades ofrecieron instalar una mesa de diálogo a cambio de liberar el inmueble.

Las protestas responden a exigencias sociales de grupos de transporte y simpatizantes políticos. Entre las demandas destacan la asignación de obras públicas y mejoras en los servicios de salud. La falta de acuerdos derivó en el cierre de calles y accesos en la capital.