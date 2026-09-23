Denuncian “secuestro” de funcionarios tras bloqueo del PT en Palacio de Gobierno de Cuernavaca
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El subsecretario Miguel Ángel Peláez condenó el cierre de accesos durante las manifestaciones en la capital de Morelos.
El subsecretario de Gobierno de Morelos, Miguel Ángel Peláez, denunció públicamente la retención de trabajadores e instalaciones dentro del Palacio de Gobierno. Las protestas de este miércoles provocaron la obstrucción total de los accesos principales.
Militantes y simpatizantes adscritos a una fracción del Partido del Trabajo (PT) son los señalados por ejecutar el cierre del recinto. Los manifestantes colocaron cadenas y candados en las puertas para impedir el paso. La acción dejó atrapados a empleados públicos y ciudadanos que realizaban trámites en el lugar.
El gobierno estatal calificó el acto como una violación grave a la ley y un delito contra los trabajadores. Peláez hizo un llamado urgente a la dirigencia del partido para retirar el bloqueo. Autoridades ofrecieron instalar una mesa de diálogo a cambio de liberar el inmueble.
Las protestas responden a exigencias sociales de grupos de transporte y simpatizantes políticos. Entre las demandas destacan la asignación de obras públicas y mejoras en los servicios de salud. La falta de acuerdos derivó en el cierre de calles y accesos en la capital.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desplegaron un operativo en las inmediaciones. Los agentes de seguridad pública monitorean la zona para resguardar el perímetro y liberar el paso. Los cierres viales mantienen con afectaciones el tránsito en el centro de Cuernavaca.