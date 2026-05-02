Protestan en Reynosa contra la inseguridad y la violencia

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México
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    Protestan en Reynosa contra la inseguridad y la violencia
    Los manifestantes reprocharon la falta de refuerzos federales y que los militares en Reynosa se atrincheran en sus cuarteles. EL UNIVERSAL

Defensores de los derechos humanos, buscadores de desaparecidos y ciudadanos bloquearon durante tres horas el céntrico cruce de los bulevares Hidalgo y El Maestro

El hartazgo por la inseguridad y la violencia que padece esta ciudad fronteriza salió ayer a las calles tras la ejecución de Manuel Juárez, ingeniero de Pemex, y la muerte de Camila Lozano, una universitaria que murió por una “bala perdida” en la agresión al petrolero ocurrida el jueves.

Defensores de los derechos humanos, buscadores de desaparecidos y ciudadanos bloquearon durante tres horas el céntrico cruce de los bulevares Hidalgo y El Maestro, donde se cometió el doble crimen la mañana del jueves, cuando había un alto flujo de vehículos.

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Los manifestantes reprocharon la falta de refuerzos federales y que los militares en Reynosa se atrincheran en sus cuarteles y no combaten la violencia y otros delitos que asolan a la ciudad, como el cobro de piso, que es una línea de investigación en el homicidio de Juárez, ya que también trabajaba vendiendo autos usados, una actividad expuesta a las extorsiones.

”Venimos a alzar la voz”, dijo la activista Edith González. “Somos un municipio de gente trabajadora, de industria, de gente que le echa ganar y no tienen por qué obligarlo a pagar una cuota.

”Si el Gobernador Américo Villarreal, si el Secretario (de Seguridad estatal) Arturo Pancardo, no quieren pedir apoyo al Gobierno federal, el pueblo lo hace”, afirmó.

”Tenemos muchísimas corporaciones, tenemos la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía, al Ejército Mexicano, pero no se ven en la ciudad”, agregó.

Tras el crimen de Camila, que ha conmovido a los reynosenses porque ella y sus padres eran conocidos por su labor social con la Iglesia Católica, González recordó que apenas hace una semana registraron la muerte de un joven en la Colonia Los Muros por otra “bala perdida”.

”Te asesinan, te desaparecen, te secuestran, en Reynosa ha pasado de todo”, recalcó González quien apeló al Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Por separado, el Alcalde morenista Carlos Peña insistió por segundo dÌa consecutivo en refuerzos federales y estatales.

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