Protestan por cancelación de evento “Abrazos No Muros” a causa de políticas de Trump

CIUDAD JUÁREZ.- Tras la cancelación del evento que reúne a decenas de personas y que lleva por nombre “Abrazos No Muros”, familias en ambos lados de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, realizaron el sábado una protesta en respuesta

Fue días Días antes que se anunció la cancelación debido a las nuevas políticas públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (Border Network for Human Rights en inglés) llevaría a cabo la edición número 12 del evento “Abrazos no Muros”, (Hugs Not Walls) el cual une a familias de ambos lados de la frontera en un abrazo de tres minutos a la mitad del Río Bravo.

Fernando García, director Ejecutivo de la Red Fronteriza, para los Derechos Humanos, expresó de forma oficial que durante los últimos nueve años, la Red Fronteriza para los Derechos Humanos ha trabajado incansablemente para exponer las consecuencias reales y dolorosas del sistema de inmigración de esta nación.

Recordó que se obtuvo todos los permisos necesarios, se imprimieron pancartas y camisetas: “Trabajamos de buena fe con las instituciones locales, incluido el Sector El Paso de los Estados Unidos. Patrulla Fronteriza, la Guardia Nacional de Texas, la Comisión Internacional de Fronteras y Agua y agencias en México. Docenas de familias se estaban preparando para los tan esperados abrazos”, señaló el titular de la organización binacional”, dijo.

Ante la cancelación del evento Hugs Not Walls, la organización realizó la protesta “Madres de la Frontera: Amor sin Fronteras”, la cual se llevó a cabo este sábado de manera binacional y pacífica para honrar el coraje y la defensa de las madres fronterizas, y para denunciar la separación familiar y la militarización de la frontera.

En Ciudad Juárez las familias que hoy se abrazarían con sus seres queridos, se reunieron cerca del monumento al cigarro en el bordo del muro fronterizo, en donde vistieron playeras en color amarillo y con pancartas.

En El Paso, Texas, la manifestación fue en el parque Doniphan en la calle West Paisano, donde las familias acompañadas de líderes sociales americanos y de mariachis llegaron al muro fronterizo y colocaron flores rojas.