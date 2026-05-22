$!Mujeres mexicanas aportan más de 1 billón de dólares anuales a economía de Estados Unidos, revela Ana Valdez

“Es la primicia, no hemos nosotros de hecho lanzado el reporte todavía, pero les traigo la primicia. Este es un número que nadie sabe hasta el día de hoy, excepto adentro de nuestra organización” , expresó Ana Valdez ante medios de comunicación.

La directora de la organización explicó que la cifra corresponde tanto a mujeres mexicanas inmigrantes como a aquellas nacidas en Estados Unidos de origen mexicano. Señaló que el dato forma parte de un reporte que aún no ha sido publicado oficialmente y que fue presentado como primicia durante la conferencia presidencial.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Ana Valdez, directora de Latino Donor Collaborative, presentó datos sobre la participación económica de las mujeres mexicanas en Estados Unidos y afirmó que este sector aporta más de un billón de dólares al año a la economía estadounidense.

Valdez afirmó que la juventud de esta población es uno de los factores que influye en su participación económica y laboral.

También destacó que una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos es latina y que una de cada cinco mujeres es mexicana. De acuerdo con los datos presentados, la edad promedio de las mexicanas en Estados Unidos es de 30 años, mientras que la media de edad de las mujeres estadounidenses en general es de 44 años.

“Hay 22.2 millones de latinas en Estados Unidos. 14 millones de esos 22 son mexicanos de origen mexicano” , señaló.

Durante la exposición, Valdez indicó que actualmente existen 14.1 millones de mujeres mexicanas o de origen mexicano en Estados Unidos. Además, explicó que este grupo representa una proporción significativa dentro de la población latina femenina del país vecino.

MÁS DE 14 MILLONES DE MEXICANAS VIVEN EN ESTADOS UNIDOS

CERCA DE 8 MILLONES DE MEXICANAS TRABAJAN EN ESTADOS UNIDOS

La directora de Latino Donor Collaborative detalló que cerca de ocho millones de mexicanas trabajan actualmente en Estados Unidos. Añadió que el 69 por ciento de las mujeres mexicanas residentes en ese país cuentan con un empleo.

“A pesar de que somos una comunidad tan joven, tenemos casi 8 millones de mexicanas trabajando”, explicó.

Según indicó, el porcentaje de participación laboral se relaciona con el inicio temprano de actividades laborales y con la necesidad de desempeñar múltiples jornadas de trabajo.

“Estamos hablando de que los jóvenes empiezan a trabajar temprano y que la gente de más de 18 años está trabajando varios turnos”, comentó.

EMPRENDIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PATRIMONIO SON LOS MOTORES DE MEXICANAS EN ESTADOS UNIDOS

Durante su intervención, Ana Valdez señaló que uno de los factores que impulsan el crecimiento económico de las mexicanas en Estados Unidos es el emprendimiento.

De acuerdo con los datos presentados, más del 50 por ciento de las mexicanas consideran que para avanzar económicamente en Estados Unidos necesitan crear un negocio propio. Comparó esta cifra con la población estadounidense en general, donde el indicador alcanza el 42 por ciento.

Asimismo, indicó que el 82 por ciento de las mexicanas están enfocadas en construir patrimonio familiar.

“Ellas no están pensando nada más en hacer negocio. Ellas no están pensando no nada más en el dinero. Claro que el dinero importa mucho y claro, las mexicanas también tienen ambición, pero ellas están pensando en construir un patrimonio”, afirmó.

Valdez explicó que este objetivo se refleja en la compra de viviendas, la creación de empresas y la búsqueda de estabilidad económica para futuras generaciones.

OPTIMISMO Y LIDERAZGO DE MUJERES MEXICANAS DESTACAN EN ESTADOS UNIDOS

Otro de los aspectos destacados durante la presentación fue el optimismo económico de las mexicanas en Estados Unidos. Según el reporte, el 26 por ciento considera que actualmente vive mejor que hace dos años, pese al contexto social y económico que enfrenta el país.

También señaló que muchas consideran que viven mejor que sus padres y mantienen expectativas positivas sobre el futuro de sus hijos.

En materia de liderazgo, Ana Valdez indicó que el 69 por ciento de las mexicanas encuestadas considera que está preparada para asumir posiciones de liderazgo. Comparó este dato con el de mujeres no mexicanas, donde el porcentaje se ubica en 59 por ciento.

“El 69% de las mexicanas dicen que están listas para liderar”, señaló.