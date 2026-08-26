¿Qué estudiar en México? Estas son las carreras con más y menos desempleo en 2026

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    ¿Qué estudiar en México? Estas son las carreras con más y menos desempleo en 2026
    La actualización 2026 de Compara Carreras, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), revela cuáles son las profesiones con las tasas más bajas y más altas de desempleo en México. FOTO: CUARTOSCURO

Elegir una carrera universitaria también implica pensar en las oportunidades laborales que existen al terminar los estudios.

Para quienes están por comenzar la universidad o analizan cambiar de profesión, conocer el comportamiento del mercado laboral puede ser una referencia útil. De acuerdo con los datos de Compara Carreras 2026, existen áreas de estudio donde el porcentaje de personas desempleadas es considerablemente menor.

https://vanguardia.com.mx/dinero/tasa-de-desempleo-en-mexico-sube-y-se-ubica-en-el-27-en-el-2t-de-2026-EE23054990

La carrera con la tasa de desempleo más baja corresponde a los programas generales de ciencias sociales, con apenas 0.3 por ciento.

Le siguen distintas opciones relacionadas con la formación educativa. La formación docente en nivel primaria registra un desempleo de 0.9 por ciento, mientras que la formación docente en nivel secundaria alcanza 1.1 por ciento.

En el cuarto lugar se encuentra la formación docente en nivel preescolar, con 1.3 por ciento, misma tasa que registra Administración pública, que completa el grupo de carreras con menor desempleo.

Top 5 de carreras con menor desempleo

- Programas generales de ciencias sociales: 0.3%

- Formación docente en nivel primaria: 0.9%

- Formación docente en nivel secundaria: 1.1%

- Formación docente en nivel preescolar: 1.3%

- Administración pública: 1.3%

¿Cuáles tienen mayor desempleo?

En el extremo contrario aparecen algunas carreras relacionadas con el medio ambiente, la investigación educativa y las ciencias naturales.

Ecología y ciencias ambientales encabeza esta lista, con una tasa de desempleo de 9.1 por ciento. En segundo lugar está Tecnología para la protección del medio ambiente, con 8.9 por ciento.

La industria de la minería, extracción y metalurgia registra un desempleo de 8.8 por ciento, seguida por Planeación, evaluación e investigación educativa, con 8.6 por ciento.

Finalmente, Biología presenta una tasa de 7.5 por ciento.

$!Conocer el comportamiento del mercado laboral puede ser una referencia útil.
Conocer el comportamiento del mercado laboral puede ser una referencia útil. FOTO: CUARTOSCURO

Top 5 de carreras con mayor desempleo

- Ecología y ciencias ambientales: 9.1%

- Tecnología para la protección del medio ambiente: 8.9%

- Industria de la minería, extracción y metalurgia: 8.8%

- Planeación, evaluación e investigación educativa: 8.6%

- Biología: 7.5%

¿Tener una de estas carreras garantiza empleo?

No. Las cifras del IMCO muestran el comportamiento del desempleo entre quienes estudiaron determinadas áreas, pero no significan que una persona tendrá trabajo asegurado por elegir una carrera con una tasa baja.

https://vanguardia.com.mx/dinero/en-mexico-el-47-de-las-personas-ocupadas-ganan-hasta-un-salario-minimo-KO20951469

Factores como la experiencia profesional, habilidades adicionales, ubicación, especialización y condiciones del mercado laboral también pueden influir en las posibilidades de conseguir empleo.

Por ello, los datos de Compara Carreras 2026 deben utilizarse como una herramienta de orientación y no como el único criterio para decidir qué estudiar. Además del nivel de desempleo, es conveniente analizar los ingresos, la demanda laboral y las posibilidades de crecimiento de cada profesión.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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