¿Qué estudiar en México? Estas son las carreras con más y menos desempleo en 2026

Para quienes están por comenzar la universidad o analizan cambiar de profesión, conocer el comportamiento del mercado laboral puede ser una referencia útil. De acuerdo con los datos de Compara Carreras 2026, existen áreas de estudio donde el porcentaje de personas desempleadas es considerablemente menor.

La carrera con la tasa de desempleo más baja corresponde a los programas generales de ciencias sociales, con apenas 0.3 por ciento.

Le siguen distintas opciones relacionadas con la formación educativa. La formación docente en nivel primaria registra un desempleo de 0.9 por ciento, mientras que la formación docente en nivel secundaria alcanza 1.1 por ciento.

En el cuarto lugar se encuentra la formación docente en nivel preescolar, con 1.3 por ciento, misma tasa que registra Administración pública, que completa el grupo de carreras con menor desempleo.

Top 5 de carreras con menor desempleo

- Programas generales de ciencias sociales: 0.3%

- Formación docente en nivel primaria: 0.9%

- Formación docente en nivel secundaria: 1.1%

- Formación docente en nivel preescolar: 1.3%

- Administración pública: 1.3%

¿Cuáles tienen mayor desempleo?

En el extremo contrario aparecen algunas carreras relacionadas con el medio ambiente, la investigación educativa y las ciencias naturales.

Ecología y ciencias ambientales encabeza esta lista, con una tasa de desempleo de 9.1 por ciento. En segundo lugar está Tecnología para la protección del medio ambiente, con 8.9 por ciento.

La industria de la minería, extracción y metalurgia registra un desempleo de 8.8 por ciento, seguida por Planeación, evaluación e investigación educativa, con 8.6 por ciento.

Finalmente, Biología presenta una tasa de 7.5 por ciento.