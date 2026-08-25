Tasa de desempleo en México sube y se ubica en el 2.7% en el 2T de 2026

”En el trimestre de abril-junio de 2026, la población desocupada sumó 1.6 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación (TD) de 2.7% de la PEA, mismo porcentaje que en el segundo trimestre de 2025”, indicó el organismo autónomo en su reporte.

La tasa de desempleo en México ascendió en el segundo trimestre de 2026 a un 2.7% de la población económicamente activa ( PEA ), mismo porcentaje que en el mismo periodo de 2025, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

La PEA totalizó 61.7 millones de personas, un alza de 612 mil frente al mismo lapso de 2025, mientras que la población ocupada creció en 599 mil, hasta las 60 millones de personas.

El principal aumento interanual de empleos se concentró en los servicios, con una subida de 299 mil, seguido por la construcción (222 mil), restaurantes y servicios (211 mil), las manufacturas (135 mil) y el comercio, con un aumento de 29 mil trabajadores.

MUNDIAL 2026 Y EMPLEO

El comportamiento del empleo en los servicios coincidió con la celebración desde el 11 de junio del Mundial de fútbol de 2026, del que México fue coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá y que tuvo como sedes mexicanas a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Antes del torneo, el Gobierno mexicano había estimado que la competición atraería a unos 5.5 millones de visitantes y generaría 24 mil empleos directos, además de incrementar un 44% la llegada de turistas y un 48% su gasto promedio.

También proyectó ingresos superiores a los mil millones de dólares por consumo y un aumento del 49% en el consumo en restaurantes.

Por otro lado, según el Inegi, 4.1 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que reportaron tener la necesidad y voluntad de trabajar más horas.

Por género, el 74.1% de los hombres están en el mercado laboral frente al 45,9 % de las mujeres.

Por sector, el instituto detalló que el 10.3% del total de trabajadores están en actividades primarias, el 24.8% en secundarias o industriales, y 64.2% en terciarias o servicios. El restante 0.7% no especificó su actividad.

SUBE DESOCUPACIÓN EN COAHUILA

Por regiones, los estados que durante el segundo trimestre de 2026 tuvieron las tasas de desocupación más altas fueron Ciudad de México (4.2%), Tabasco (4%), Coahuila (3.7%) y Tlaxcala (3.4%).