$!¿Qué se dijo en la mañanera del 26 de mayo del 2026? Inauguraciones, ébola y servicios de salud

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo coordinó la sesión centrada en infraestructura, salud pública y programas sociales prioritarios durante su mañanera del 26 de mayo del 2026.

PRINCIPALES PUNTOS EXPUESTOS POR LA PRESIDENTA

I. Inauguración del puente “Epitacia Zamora Teodoro” en el Arco Sur de Colima, obra destinada a solucionar los conflictos viales del tercer anillo periférico.

II. Se presentaron los protocolos sanitarios y de prevención ante el brote en África Central, con énfasis en el blindaje de cara a la Copa del Mundo 2026.

III. Se compartió un balance operativo tras casi un año de vigencia (implementado en junio de 2025), enfocado en la atención médica directa de adultos mayores y personas con discapacidad.

IV. Avances en el registro al Servicio Universal de Salud para el acceso libre a clínicas e inicio de la distribución domiciliar de recetas a partir de enero de 2027.

V. Se realizó un enlace para la entrega de equipo médico avanzado contra el cáncer y quirófanos interconectados.

Durante el desarrollo de la conferencia, diversos servidores públicos rindieron sus respectivos informes y emitieron declaraciones: 1. Indira Vizcaíno Silva, Gobernadora de Colima:

Destacó que el puente rinde homenaje a una mujer indígena defensora del agua en la región. Manifestó que la inversión de la “Cuarta Transformación” equilibra el desarrollo urbano hacia el sur, zona históricamente olvidada, para tratar a la población con dignidad. 2. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes:

Informó los detalles técnicos del nuevo paso inferior de ferrocarril, el cual requirió una inversión de 630 millones de pesos y generó mil 900 empleos. Aseguró que la obra reduce las líneas de espera vehiculares de 60 a cero minutos, con un beneficio directo para 30 mil unidades diarias en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez.

3. David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud:

Confirmó la ausencia de casos de ébola en el territorio nacional y calificó el riesgo de propagación como muy bajo. Detalló que se mantendrán filtros sanitarios en aeropuertos internacionales, con revisiones documentales de itinerarios de los últimos 21 días para viajeros procedentes de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur. Afirmó la existencia de protocolos tripartitas coordinados con Estados Unidos y Canadá con motivo de la Copa del Mundo 2026.

4. Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Bienestar:

Expuso que el programa “Salud Casa por Casa” cuenta con un despliegue de cerca de 20 mil profesionales de la salud. Reportó la ejecución de más de 18.4 millones de visitas totales en el territorio nacional, divididas en 11.5 millones de expedientes en la primera etapa, 6 millones en la segunda y 741 mil visitas de seguimiento en la tercera fase actual.

5. Eduardo Clark García Dobarganes, Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud:

Expuso de manera formal el plan y los avances de la credencialización para el Servicio Universal de Salud. Detalló los mecanismos digitales y físicos para el registro de los ciudadanos, con la finalidad de unificar el acceso a las instituciones médicas del país y agilizar la consulta del expediente clínico electrónico. 6. Alejandro Svarch Pérez, Director General del IMSS-Bienestar:

Informó desde el enlace en el estado de Tabasco respecto a la infraestructura hospitalaria y la interconexión de sistemas médicos a través de “quirófanos inteligentes” gratuitos, similares al operado en Jiutepec, Morelos, diseñados para cirugías laparoscópicas complejas y transmisión de procedimientos en tiempo real. 7. Javier May Rodríguez, Gobernador de Tabasco:

Agradeció el equipamiento médico en la entidad y ratificó el compromiso de colaboración para consolidar el sistema de salud universal.



8. Margarita González Saravia, Gobernadora de Morelos:

Expresó su gratitud hacia la Presidencia por el continuo fortalecimiento presupuestal y de infraestructura para los hospitales de Cuernavaca y Jiutepec bajo el modelo IMSS-Bienestar.

9. Martí Batres Guadarrama, Director General del ISSSTE:

Enmarcó la inauguración dentro de las celebraciones por el 65 aniversario del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, destacó que la sala está dirigida a personas con intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, citando como ejemplos trasplantes de riñón, corazón e hígado, así como intervenciones renales o cirugías oncológicas de alto riesgo. LAS PREGUNTAS MÁS DESTACADAS EN LA MAÑANERA La ronda de cuestionamientos por parte de la prensa abordó temas de regulación internacional, medios de comunicación y política interior: 1. Regulación de la Inteligencia Artificial (IA): La Jefa del Ejecutivo Federal respaldó públicamente la encíclica del papa León XIV sobre la urgencia de establecer leyes para la IA. Advirtió sobre el peligro de permitir que este desarrollo tecnológico permanezca concentrado exclusivamente en corporativos privados globales.



2. Postura ante TV Azteca y libertad de expresión: Ante los cuestionamientos sobre declaraciones previas relativas a dicha televisora, la Presidenta aclaró que manifestar un exhorto a la audiencia constituye un ejercicio legítimo de libre opinión y descartó el uso de la fuerza del Estado para aplicar censuras. Asimismo, planteó que las fiscalías competentes revisen de forma ordinaria el origen de recursos financieros en el sector de medios, bajo el argumento de transparentar la información ante la ciudadanía.



3. Estructura partidista de Morena: Ante la consulta sobre la vacante que dejó Andrés Manuel López Beltrán en la Secretaría de Organización del partido, la Presidenta validó las decisiones internas de la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel, quien asumirá de manera directa las labores de brigadas en territorio de cara a las elecciones del año 2027. ¿QUÉ SE DIJO EN LA MAÑANERA SOBRE COAHUILA?

En esta edición de la Mañanera, no se habló sobre el estado de Coahuila o de alguno de sus municipios.



El foco en materia de entidades federativas durante la mañanera del 26 de mayo de 2026 se concentró en Colima (infraestructura de transporte) y la Ciudad de México (infraestructura de salud federal). El resto del territorio nacional se abordó bajo un enfoque global y universal a través de los promedios numéricos de las brigadas de salud y los indicadores económicos federales.

LAS TRES DECLARACIONES MÁS RELEVANTES DE LA PRESIDENTA

Dos muy buenas noticias de los resultados económicos. El primero es: inversión récord en Inversión Extranjera Directa. Comparados los primeros 3 meses de distintos años, de 2018 a la fecha este año fue de 23 mil 591 millones de dólares, récord histórico en Inversión Extranjera Directa, primer trimestre de 2026”

México exportó mucho; importó, pero exportamos más de lo que importamos. ¿Por qué es importante eso? Porque para los países es importante tener, se llama ‘una balanza comercial positiva’: producir más para el mercado interno y para exportar, que lo que importamos, que es la base del Plan México. Creció, de enero a abril, 21.8 por ciento las exportaciones en 2026, comparado con el año anterior”

Buenísimo trabajo como secretario de organización, buenisísimo, es un gran organizador.Y él tomó la decisión de dejar la Secretaría de Organización de Morena e irse a competir” (Sobre la vacante que dejó Andrés Manuel López Beltrán en la Secretaría de Organización de Morena)