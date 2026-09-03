¿Quién era Aleyda Romero? Empleada doméstica de 21 años y víctima del multihomicidio en Atizapán, familiares exigen justica

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    ¿Quién era Aleyda Romero? Empleada doméstica de 21 años y víctima del multihomicidio en Atizapán, familiares exigen justica
    Comunicado sobre el fallecimiento de Aleyda Romero, víctima del multihomicidio de Atizapán. X

La víctima murió de un disparo en la espalda luego de ser maniatada por su agresor según informes federales

Familiares de Aleyda Romero, la joven de 21 años que trabajaba como empleada doméstica en el inmueble donde ocurrió el multihomicidio de Atizapán, exigen justica tras su muerte a manos del presunto agresor, Sebastián “N”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/matan-a-balazos-a-empleada-del-ayuntamiento-de-escuinapa-sinaloa-PG23258326

Aleyda laboraba como empleada doméstica en la vivienda de Jonathan Meléndez y su familia, donde fue una de las víctimas de Sebastián “N” durante el atentado.

Sus familiares exigieron justicia, “Mi sobrina no merecía morir de esa manera. Ella era inocente de todo y no tenía por qué morir así”, reclamaron.

Sus familiares la describieron como alguien trabajadora y responsable. ”No se vale que le hayan arrebatado la vida de esa manera”, reclamó Juana, tía de Aleyda.

A través de la red social X han circulado diversos vídeos muestran su velación en la colonia La Loma, en Chalco, Estado de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/de-jonathan-melendez-a-marco-ebben-los-crimenes-que-han-sacudido-atizapan-de-zaragoza-CG23256062

Por su parte, el grupo Camilo Séptimo, del que formaba parte Jonathan Meléndez, difundió un comunicado a través de su cuenta de X para expresar su pésame a la familia de Aleyda.

¿QUIÉN ERA ALEYDA ROMERO?

Aleyda tenía 21 años y era originaria de San Martín de Cuautlalpan, en el municipio de Chalco, Estado de México. Era la segunda de tres hermanas, y sus familiares y personas cercanas le llamaban “Alexis” de cariño.

De acuerdo con testimonios de sus familiares y personas cercanas, Aleyda llevaba apenas una semana y media trabajando en el domicilio.

A través de su comunidad, la familia de Aleyda organizó su despedida, en la que comenzó a circular un mensaje para recordarla.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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