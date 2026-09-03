De Jonathan Meléndez a Marco Ebben: los crímenes que han sacudido Atizapán de Zaragoza

Atizapán de Zaragoza , uno de los municipios del Estado de México que alberga zonas residenciales como la Zona Esmeralda, ha sido escenario en los últimos años de algunos de los casos criminales que mayor impacto han generado dentro y fuera de la entidad.

El más reciente ocurrió el 1 de septiembre de 2026, cuando Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una joven trabajadora doméstica.

Pero el multihomicidio no es el único caso que ha marcado al municipio. Estos son algunos de los crímenes de alto impacto registrados en años recientes.

El feminicida de Atizapán

Uno de los casos más estremecedores ocurrió en 2021 con la detención de Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como “El Chino”, en la colonia Lomas de San Miguel.

Su captura ocurrió después de la desaparición de Reyna González Amador, cuyo cuerpo fue localizado dentro del domicilio del acusado. Posteriormente, un cateo permitió encontrar más de 4 mil 300 restos óseos en un espacio subterráneo de la vivienda.

Las investigaciones permitieron identificar a varias víctimas y derivaron en múltiples procesos judiciales contra Mendoza Celis. La primera sentencia, dictada en marzo de 2022, fue prisión vitalicia por el feminicidio de González.

El asesinato de Ana María Serrano

El 12 de septiembre de 2023, Ana María Serrano Céspedes, de 18 años, fue encontrada sin vida dentro de su domicilio en el fraccionamiento Condado de Sayavedra.

La joven estudiaba medicina y su muerte generó repercusiones en México y Colombia debido a sus vínculos familiares. Las investigaciones señalaron como sospechoso a Allan Gil Romero, su expareja, quien fue vinculado a proceso por feminicidio.

Marco Ebben, ligado al Cártel de Sinaloa

Otro caso que trascendió las fronteras ocurrió el 13 de febrero de 2025, cuando Marco Ebben, narcotraficante neerlandés buscado por Europol, fue asesinado en la zona residencial Hacienda del Valle Escondido.

Ebben había sido condenado en Países Bajos por tráfico de cocaína y, de acuerdo con investigaciones periodísticas, operaba como intermediario entre organizaciones criminales internacionales.

Tras el ataque, autoridades localizaron en su domicilio armas de alto calibre, equipo táctico y dinero en efectivo, entre otros objetos.

El feminicidio de Renata Palmer

El 5 de octubre de 2025, Renata Palmer murió después de ser atacada con un objeto punzocortante dentro de su departamento en el fraccionamiento Loma Antigua.

Por el caso fue detenido Rodolfo “N”, conocido en redes sociales como “El Wero Bisnero”. La investigación permanece abierta y el acusado continúa sujeto a proceso penal.

El caso provocó protestas de familiares, amigos y vecinos, quienes exigieron que el crimen fuera investigado y sancionado como feminicidio.

El multihomicidio de Jonathan Meléndez

El caso más reciente ocurrió la noche del 1 de septiembre de 2026 en el fraccionamiento Grand Viure.

Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica fueron asesinados dentro del inmueble. Un niño de seis años, hijo del músico, sobrevivió tras permanecer escondido durante horas hasta la llegada de la policía.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Diego Sebastián Rosen Ferlini, socio de Meléndez en un negocio de renta de propiedades vacacionales, y a Gerardo “N”, señalado como su presunto cómplice.