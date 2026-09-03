Matan a balazos a empleada del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

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    Matan a balazos a empleada del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa
    Con esta muerte suman dos nuevas féminas que han sido asesinadas en este municipio durante el mes de septiembre. Cuartoscuro

Carolina “N” fue privada de la vida de varios disparos al salir de su domicilio en pleno centro de la cabecera municipal

CULIACÁN, SIN.- Una empleada del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, de nombre Carolina “N” de 39 años y educadora, fue privada de la vida de varios disparos al salir de su domicilio en pleno centro de la cabecera municipal. Con esta muerte suman dos nuevas féminas que han sido asesinadas en este municipio durante el mes de septiembre.

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Las autoridades de seguridad pública de Escuinapa fueron notificadas que una persona del sexo femenino había sido víctima de un atentado a balazos en la calle Miguel Hidalgo, por lo que, al acudir al lugar, junto con los cuerpos de auxilio, determinaron que la joven empleada no presentaba signos vitales.

ELEMENTOS DE LA FISCALÍA ESTATAL RECOPILARON EVIDENCIAS

Se conoce que junto al cuerpo de la joven Carolina “N” fue colocada una cartulina con un mensaje de intimidación, sin que se conozca su texto, por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado que acudieron al sitio recopilaron las evidencias y ordenaron el levantamiento del cuerpo para practicarle la necropsia de ley.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-alista-acuerdo-nacional-para-prohibir-celulares-y-otros-dispositivos-en-las-escuelas-BG23256531

El día primero de septiembre se reportó que en este mismo municipio una mujer de apariencia joven fue encontrada asesinada a balazos en una especie de terreno baldío, sin que se conozca su identidad.

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