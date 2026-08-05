¿Quién era César Gastélum? Así era la trayectoria del influencer asesinado en Culiacán

César Gastélum, conocido en redes sociales como “Cesarín”, era un creador de contenido originario de Sinaloa que logró reunir una amplia audiencia en plataformas digitales gracias a sus sketches de humor, transmisiones en vivo y videos sobre su vida cotidiana. Al momento de su muerte, ocurrida la noche del martes 4 de agosto en Culiacán, acumulaba 577 mil seguidores en TikTok, 116 mil en Instagram y más de 16 mil suscriptores en YouTube. El influencer fue asesinado por disparos de arma de fuego cuando se encontraba grabando contenido para redes sociales en las inmediaciones de un restaurante KFC, ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. De acuerdo con los reportes, dos hombres que viajaban en motocicleta se acercaron y le dispararon a corta distancia. Con este caso, suman al menos diez creadores de contenido asesinados en Sinaloa en los últimos años.

CÉSAR GASTÉLUM CONSTRUYÓ SU CARRERA A TRAVÉS DE TRANSMISIONES EN VIVO Y VIDEOS EN TIKTOK Gastélum administraba la cuenta @cesargastelum04 en TikTok, donde había superado los 22.2 millones de “me gusta”. Su contenido estaba enfocado principalmente en sketches humorísticos, personajes, retos y situaciones cotidianas. Entre las caracterizaciones más conocidas que realizaba se encontraban los personajes del “Profe Alducin” y el “Padre”, además de publicar covers musicales y videos relacionados con actividades diarias. En YouTube compartía blogs personales, recorridos, videos de comida, recopilaciones de contenido viral, reacciones y videojuegos, entre ellos partidas de Grand Theft Auto V (GTA V). Además, realizaba transmisiones en vivo en la plataforma Kick, donde utilizaba el nombre “compasexor” para interactuar con sus seguidores y desarrollar contenido temático. De acuerdo con la información disponible, fue durante una de estas transmisiones cuando ocurrió el ataque en su contra.

ASÍ MOSTRABA SU ESTILO DE VIDA CÉSAR GASTÉLUM EN REDES SOCIALES En Instagram, César Gastélum compartía fotografías relacionadas con viajes, automóviles y actividades recreativas. Entre las publicaciones destacaban imágenes junto a vehículos como un Mini Cooper negro, un Chrysler 300, un convertible azul y un Porsche blanco. También documentó viajes a destinos como Las Vegas, Pacific Park, en Santa Mónica, además de recorridos por zonas montañosas del noroeste del país. Su perfil incluía fotografías en restaurantes, bares, conciertos y eventos como “Culiacán Deluxe”. En varias imágenes aparecía utilizando prendas de marcas como Ed Hardy, Hugo Boss y Balenciaga, además de accesorios como relojes y cadenas.

CÉSAR GASTELÚM Y SU AMISTAD CON ‘EL GORDO PERUCI’ Entre sus seguidores también era conocida la cercanía que mantenía con el influencer Leovardo Aispuro, mejor conocido como “El Gordo Peruci”, quien fue asesinado en Sinaloa. En diciembre de 2024, César Gastélum publicó una fotografía en la tumba de Aispuro acompañada del mensaje: “Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío”. En la misma publicación escribió que desde donde estuviera seguiría “echándole carrilla” y animándolo a no rendirse.

CÉSAR GASTÉLUM SE SUMA A LA LISTA DE CREADORES DE CONTENIDO ASESINADOS EN SINALOA La muerte de César Gastélum se suma a la de otros creadores de contenido asesinados en Sinaloa en medio del contexto de violencia registrado en la entidad. Entre los casos mencionados se encuentran Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”, Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper”, Rafael “El Peinadito”, Camilo Ochoa, Víctor Manuel “El Brasileño”, Agustín Paul “El Pinky”, Adalberto Peña “El Tata”, “El Jerry” y Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el homicidio de César Gastélum y determinar la identidad de los responsables.