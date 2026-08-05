Sheinbaum pide detener a los homicidas de César Gastélum e investigar el móvil del crimen

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que antes de establecer conclusiones es necesario esperar los resultados de las indagatorias. El homicidio ocurrió mientras Gastélum realizaba una transmisión en vivo y parte del ataque quedó registrado en video.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió esclarecer el asesinato del creador de contenido César Gastélum , ocurrido el martes en Culiacán, Sinaloa. La mandataria sostuvo que las autoridades deben identificar y detener a los responsables materiales y, si las investigaciones lo determinan, a quienes hayan ordenado el ataque.

“Se debe esperar a toda la información. Evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y, en todo caso, al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio”, sostuvo la presidenta.

La mandataria agregó que el Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con las autoridades de Sinaloa para ubicar a los responsables y determinar qué motivó la agresión.

AUTORIDADES ANALIZAN PUBLICACIONES DEL INFLUENCER

El caso dio un nuevo giro este miércoles, luego de que el Gabinete de Seguridad revelara que las publicaciones realizadas por Gastélum en redes sociales forman parte de las líneas de investigación. Algunas de ellas, según la autoridad federal, contenían referencias a una facción de un grupo delictivo.

“Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo”, señaló el Gabinete de Seguridad en una tarjeta informativa.

La dependencia aclaró que se trata de una línea de investigación, no de una conclusión sobre el móvil del homicidio. Por ahora, las autoridades buscan establecer si existe una relación entre esas publicaciones y el ataque o si detrás del crimen existe otra causa.

Además, la investigación contempla el análisis de cámaras de videovigilancia y otros indicios obtenidos en la escena. El objetivo es reconstruir la agresión, identificar a los atacantes y avanzar hacia su captura.

CÉSAR GASTÉLUM FUE ASESINADO DURANTE UN EN VIVO

Gastélum, de 24 años, fue atacado la noche del martes en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. El creador de contenido esperaba un pedido frente a un establecimiento de comida rápida cuando hombres armados se aproximaron y dispararon contra él.

La transmisión que realizaba permitió registrar parte de lo ocurrido y posteriormente las imágenes comenzaron a circular en redes sociales. El hecho provocó una fuerte reacción entre sus seguidores y volvió a colocar sobre la mesa los riesgos que pueden enfrentar quienes tienen una exposición constante en plataformas digitales.

Gastélum contaba con más de 500 mil seguidores en TikTok, donde compartía distintos contenidos con su comunidad. Hasta ahora no se han reportado personas detenidas y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa tampoco ha establecido públicamente un móvil definitivo.

Sheinbaum fue cuestionada sobre el impacto que puede tener este tipo de violencia contra personas con presencia en redes sociales. La presidenta evitó adelantar una postura y reiteró que primero deben conocerse los resultados de la investigación.

SINALOA MANTIENE UNA OLA DE VIOLENCIA

El homicidio ocurre en un contexto particularmente complejo para Sinaloa, entidad que enfrenta una ola de violencia desde septiembre de 2024 derivada de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. El conflicto ha dejado homicidios, desapariciones y ataques armados, además de un despliegue constante de fuerzas federales.

La muerte de Gastélum también recordó otros casos de personas conocidas en redes sociales que fueron asesinadas en circunstancias violentas. Entre ellos está Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como “El Pirata de Culiacán”, quien murió en 2017, así como Alfredo Villar, “El Villano”, asesinado en 2022.

En 2025, la influencer Valeria Márquez también fue asesinada durante una transmisión en vivo, un caso que generó repercusión internacional. Estos episodios han alimentado la discusión sobre la exposición pública de creadores de contenido en regiones donde la presencia del crimen organizado representa un riesgo.

Por ahora, la investigación sobre César Gastélum permanece abierta. La prioridad de las autoridades, de acuerdo con lo expresado por Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad, es determinar quiénes participaron en el ataque, establecer si hubo autores intelectuales y conocer finalmente cuál fue el móvil del asesinato.