¿Quién es Héctor Contreras?... el funcionario del SAT que fue visto en partido de la NBA junto a Trump; boleto vale 20 mil dólares

La polémica surgió porque Contreras fue captado en una ubicación privilegiada del recinto, justo debajo del palco donde se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien asistió al partido acompañado de su nieta, Kai Trump. La escena rápidamente se viralizó y generó preguntas sobre el costo de los boletos y la procedencia de los recursos utilizados para asistir al evento.

La imagen de un funcionario mexicano en una de las zonas más exclusivas del Madison Square Garden durante las Finales de la NBA encendió las redes sociales y abrió un debate sobre la austeridad en el servicio público. Se trata de Héctor José Contreras Mercader , actual titular del Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) de Quintana Roo , quien apareció en una transmisión internacional del encuentro entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs .

De acuerdo con plataformas especializadas en venta de entradas, los lugares en esa zona del estadio alcanzaron precios de hasta 20 mil dólares , equivalentes a cerca de 350 mil pesos mexicanos , una cifra que supera ampliamente el salario mensual reportado por el funcionario.

UNA APARICIÓN QUE DESATÓ CUESTIONAMIENTOS

Las cámaras de televisión enfocaban la llegada de Donald Trump al inmueble cuando, en una de las tomas, apareció Héctor Contreras vistiendo un jersey de los Knicks. A su lado se encontraba un joven identificado en redes sociales como su hijo.

Aunque la asistencia de celebridades y figuras políticas a las Finales de la NBA suele ser habitual, la presencia del funcionario mexicano llamó la atención debido al alto costo de los boletos. Hasta el cierre de esta edición, ni Contreras Mercader ni el SAT de Quintana Roo habían emitido una postura oficial respecto a su asistencia al encuentro.

Según datos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, el ingreso neto mensual reportado por el funcionario es de 64 mil 650 pesos. Bajo esa referencia, el costo estimado de un solo boleto equivaldría a más de cinco meses completos de salario.

“Los precios para este partido alcanzaron niveles históricos tras confirmarse la asistencia de Donald Trump”, señalaron diversos reportes especializados en venta de boletos deportivos.

LOS PRECIOS MILLONARIOS DE LAS FINALES DE LA NBA

La expectativa por el Juego 3 de las Finales provocó un incremento significativo en el valor de las entradas. El boleto más económico disponible el día del partido rondaba los 3 mil 940 dólares, mientras que algunos asientos ubicados en las zonas más cercanas a la cancha llegaron a ofrecerse por hasta 104 mil dólares.

El encuentro también tuvo relevancia deportiva. Los Spurs derrotaron a los Knicks por marcador de 115-111, colocando la serie en un emocionante 2-1 a favor del equipo neoyorquino.

Sin embargo, fuera de la duela, la conversación pública terminó enfocándose en los asistentes de lujo y en las figuras políticas que ocuparon los espacios más exclusivos del recinto.

¿QUIÉN ES HÉCTOR CONTRERAS MERCADER?

Héctor José Contreras Mercader es licenciado en Finanzas y Contaduría Pública. Su trayectoria profesional comenzó como auxiliar contable tanto en empresas privadas como en organismos públicos.

Entre 2011 y 2013 se desempeñó como jefe de departamento en la XV Regiduría del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Posteriormente, en 2013, obtuvo su primer cargo de elección popular al convertirse en regidor de ese municipio.

También ocupó la Dirección General de Solución Integral de Residuos Sólidos de Cancún y trabajó como asesor financiero en distintas dependencias gubernamentales. Más adelante, entre 2016 y 2018, fue oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Su cercanía política con la hoy gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, resultó determinante en su carrera. Tras la llegada de Lezama al gobierno estatal, Contreras Mercader fue designado titular del SAT de Quintana Roo, cargo que mantiene actualmente.

EL DEBATE SOBRE LA AUSTERIDAD

La difusión de las imágenes provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la congruencia entre la presencia del funcionario en una zona VIP y el discurso de austeridad republicana promovido por gobiernos emanados de Morena.

Aunque hasta ahora no existe una acusación formal ni una investigación pública relacionada con el viaje, la discusión se ha centrado en la necesidad de transparentar el origen de los recursos utilizados para asistir a un evento cuyos accesos figuran entre los más costosos del deporte mundial.