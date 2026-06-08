SAT confirma embargo de cuentas y bienes por incumplir este trámite fiscal

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    SAT confirma embargo de cuentas y bienes por incumplir este trámite fiscal
    El cumplimiento de las obligaciones fiscales en México es supervisado de cerca por el SAT. FOTO: CUARTOSCURO

El SAT intensifica la revisión de depósitos y transferencias en 2026. Conoce cuándo se pueden aplicar embargos a cuentas bancarias por discrepancias fiscales.

El cumplimiento de las obligaciones fiscales en México es supervisado de cerca por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta autoridad cuenta con facultades legales para aplicar medidas severas contra quienes incumplan con sus responsabilidades tributarias.

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Durante el año 2026, el organismo ha fortalecido sus mecanismos de fiscalización con el objetivo de detectar posibles inconsistencias en la información financiera de los contribuyentes.

El foco principal de estas revisiones se encuentra en los movimientos registrados en las cuentas bancarias de ciudadanos y empresas.

FISCALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS Y DISCREPANCIAS

La autoridad fiscal está plenamente facultada para analizar depósitos, transferencias y otros movimientos cuando se detectan diferencias entre los ingresos reportados por el contribuyente y el dinero real que circula por sus cuentas.

Si los montos observados en las instituciones financieras superan lo estipulado en las declaraciones de impuestos, el titular podría ser sujeto a revisiones profundas, requerimientos de información e incluso embargos.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan mantener actualizada la información fiscal y asegurarse de que cada peso declarado coincida estrictamente con las operaciones financieras realizadas en el banco.

$!Esta autoridad cuenta con facultades legales para aplicar medidas severas contra quienes incumplan con sus responsabilidades tributarias.
Esta autoridad cuenta con facultades legales para aplicar medidas severas contra quienes incumplan con sus responsabilidades tributarias.

Entre las operaciones que suelen recibir una atención prioritaria por parte del SAT se encuentran los depósitos en efectivo. Aunque este tipo de movimientos no representa por sí mismo una irregularidad legal, la autoridad fiscal puede solicitar aclaraciones oportunas cuando los recursos no cuentan con la documentación que respalde su origen.

Las transferencias bancarias también son objeto de revisión constante, especialmente si provienen de múltiples personas o si los montos registrados no guardan una relación lógica con la actividad económica que el contribuyente declaró formalmente.

Esta situación suele ser frecuente en las actividades informales o en aquellos ingresos independientes que no fueron reportados debidamente.

PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y CUÁNDO PROCEDE UN EMBARGO

De igual manera, el SAT monitorea con herramientas tecnológicas los movimientos financieros considerados atípicos. Por ejemplo, una cuenta que habitualmente registra operaciones de bajo monto y que de forma repentina recibe una cantidad significativa de dinero puede ser identificada automáticamente para una verificación adicional. Esto no implica una infracción inmediata, pero sí activa requerimientos para comprobar la procedencia lícita de los recursos.

Cuando una persona es fiscalizada, el SAT revisa que los ingresos, gastos y movimientos bancarios coincidan. Para evitar multas o recargos, se aconseja declarar cada una de las percepciones y conservar comprobantes de préstamos, donaciones o ventas. También se sugiere evitar prestar cuentas bancarias a terceros, ya que la responsabilidad fiscal recae directamente sobre el titular de la cuenta.

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Finalmente, el SAT puede ordenar el embargo o la inmovilización de cuentas bancarias y bienes únicamente cuando el contribuyente mantiene adeudos fiscales firmes y no cumple con los requerimientos de pago obligatorios.

Esta medida extrema se realiza a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), permitiendo a la autoridad retener fondos de las instituciones financieras hasta asegurar el cobro total del adeudo pendiente.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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