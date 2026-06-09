Cobra SAT multas de un 10% por errores de falsas plataformas fiscales con IA

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    Cobra SAT multas de un 10% por errores de falsas plataformas fiscales con IA
    Además, la reciente reforma al Código Fiscal de la Federación para 2026 sanciona penalmente las operaciones simuladas, lo que puede provocar la cancelación de los sellos digitales de los contribuyentes.
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Usan Inteligencia Artificial para crear falsas plataformas de facturación; empresas se arriesgan a multas del SAT de hasta 10% por CFDI

La Inteligencia Artificial (IA) también está siendo utilizada para crear falsas plataformas de facturación, lo que puede resultar muy costoso para las empresas, advirtió Factura.com, compañía de facturación electrónica en la nube que permite emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) alineados con los requisitos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Francisco González Nava, director general y cofundador de Factura.com, señaló que cada vez aparecen más plataformas de “facturación exprés” creadas con IA que prometen emitir CFDI en minutos, pero muchas operan sin certificaciones fiscales, actualizaciones regulatorias o validaciones técnicas suficientes.

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De acuerdo con el directivo, este riesgo ya comienza a reflejarse en costos para las empresas, debido a que el SAT aplica multas de entre el 5 y 10 por ciento del monto de cada CFDI emitido con errores o cancelado fuera de plazo. Esto, sin considerar que la presión regulatoria va en aumento, ya que la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2026 exige que los CFDI respalden operaciones existentes, reales y justificables. Aquellos que documenten operaciones inexistentes o simuladas pueden activar sanciones, la suspensión del Certificado de Sello Digital e incluso la pérdida de efectos fiscales, dimensionó.

“La IA aceleró la aparición de servicios fiscales improvisados con interfaces profesionales, automatización de procesos y emisión de CFDI en minutos. El problema es que muchos operan sin certificaciones ni actualización regulatoria, y las empresas que los contratan pagan las consecuencias”, destacó el directivo. “Algunas personas asumen que si un sistema genera un XML ya cumple con las reglas fiscales. El SAT valida mucho más que eso. Un error en catálogos, sellos digitales o datos fiscales puede detener operaciones completas”.

El director general de la plataforma de facturación electrónica subrayó que la IA también redujo las barreras para desarrollar software y que, en foros, redes sociales y comunidades digitales, ya circulan soluciones capaces de emitir CFDI, desde chatbots hasta aplicaciones básicas.

Advirtió que el riesgo surge cuando estas herramientas carecen de actualizaciones fiscales, respaldo regulatorio o acompañamiento especializado. “Muchas empresas contratan soluciones rápidas sin revisar si existe respaldo regulatorio, soporte especializado o integración correcta con las disposiciones vigentes del SAT”, señaló González Nava.

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Ante la proliferación de plataformas improvisadas, Factura.com indicó que las empresas han comenzado a prestar mayor atención a factores que antes no revisaban, como las certificaciones fiscales, el cumplimiento normativo y la actualización regulatoria de sus proveedores.

“El crecimiento de herramientas impulsadas por IA también está cambiando la forma en que las empresas evalúan proveedores fiscales. Actualmente es posible acelerar procesos, pero eso no sustituye el cumplimiento regulatorio, la validación técnica ni la transparencia. Descuidar estos factores puede resultar mucho más costoso”, concluyó el directivo.

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