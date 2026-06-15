¿Quién es Manuel Zavala, el nuevo secretario de Organización que releva a Andy López Beltrán en Morena?

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, bajo la dirigencia de Ariadna Montiel, designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de Secretario de Organización del partido, en sustitución de Andrés ‘Andy’ Manuel López Beltrán, quien renunció al cargo el pasado 25 de mayo para contender por una diputación federal en Chiapas hasta el año siguiente. A través de un comunicado, la dirigencia del oficialismo puntualizó que lo anterior es parte de una estrategia de “fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027”.

Asimismo, se integró al secretario y delegado en funciones Manuel Zavala, y al secretario de Finanzas, Óscar del Cueto García, a la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento, que preside Citlalli Hernández Mora electa en el pasado Congreso Nacional. “La Secretaría de Organización encabeza la movilización nacional, coordina y supervisa los trabajos territoriales, así como la estrategia electoral, y es la responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón nacional de afiliados”, puntualizó el CEN de Morena.

¿QUIÉN ES MANUEL ZAVALA? El campechano también fue dirigente estatal de Morena en esa entidad, y delegado en Yucatán de la campaña de Claudia Sheinbaum, en el 2024. Zavala trabajó con Ariadna Montiel (cuando era titular de la Secretaría del Bienestar) como delegado regional de Programas del Bienestar en Campeche. Previo a su designación como secretario de Organización , Zavala Salazar se desempeñaba como secretario de Movimientos Sociales del partido, fue elegido en septiembre de 2024, como parte del Comité Ejecutivo Nacional junto con Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, que ya dejaron esos encargos.

¿QUÉ ES LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN? Cabe destacar que asumirá una de las áreas más sensibles del CEN, encargada de la movilización nacional, la coordinación de los trabajos territoriales y la estrategia electoral, ya que también tiene bajo su responsabilidad las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón nacional de militantes, una estructura clave para la operación política de Morena en México. Mientras que se compone por 300 consejeras y consejeros Nacionales, de los cuales 200 son electos en el Congreso Nacional Ordinario y 100 lo componen los 32 presidentes, secretarios Generales y secretarios de Organización de los Comités Estatales de Morena, así como el presidente, secretario General y secretario de Organización del CEN de Morena. El secretario de Organización recién designado será el responsable de mantener el vínculo y una comunicación constante con los Comités Ejecutivos Estatales.

AJUSTES EN LA COMISIÓN DE ELECCIONES Su nombramiento también corresponde a ajustes en la Comisión Nacional de Elecciones, órgano encargado de conducir los procesos internos para la definición de candidaturas.

La Comisión Nacional de Elecciones, presidida por Citlalli Hernández Mora, se encarga de proponer al CEN las convocatorias y organizar los procesos electorales internos; recibe, analiza, valora y califica las solicitudes de quienes pretendan participar; participa en los procesos de insaculación; determina la inclusión de aspirantes en las encuestas; realiza ajustes para garantizar la paridad e inclusión de acciones afirmativas; resguarda la documentación relacionada a los procesos electorales. “Para Morena lo verdaderamente importante es el bienestar del pueblo de México, por lo que seguirá profundizando la Transformación, y con la militancia nos mantendremos firmes y unidos en torno a nuestro proyecto de nación”, concluye el comunicado. (Con información de El Universal, Reforma y Medios de Comunicación)

Publicidad