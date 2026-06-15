¿Quién es Manuel Zavala, el nuevo secretario de Organización que releva a Andy López Beltrán en Morena?

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ¿Quién es Manuel Zavala, el nuevo secretario de Organización que releva a Andy López Beltrán en Morena?
    El CEN de Morena, bajo la dirigencia de Ariadna Montiel, designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de Secretario de Organización del partido. MORENA TAMAULIPAS | FACEBOOK

Es parte de una estrategia de “fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027”

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, bajo la dirigencia de Ariadna Montiel, designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de Secretario de Organización del partido, en sustitución de Andrés ‘Andy’ Manuel López Beltrán, quien renunció al cargo el pasado 25 de mayo para contender por una diputación federal en Chiapas hasta el año siguiente.

A través de un comunicado, la dirigencia del oficialismo puntualizó que lo anterior es parte de una estrategia de “fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fge-solicita-154-anos-en-contra-de-hernan-bermudez-requena-exsecretario-de-seguridad-de-adan-augusto-KG21412239

Asimismo, se integró al secretario y delegado en funciones Manuel Zavala, y al secretario de Finanzas, Óscar del Cueto García, a la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento, que preside Citlalli Hernández Mora electa en el pasado Congreso Nacional.

“La Secretaría de Organización encabeza la movilización nacional, coordina y supervisa los trabajos territoriales, así como la estrategia electoral, y es la responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón nacional de afiliados”, puntualizó el CEN de Morena.

¿QUIÉN ES MANUEL ZAVALA?

El campechano también fue dirigente estatal de Morena en esa entidad, y delegado en Yucatán de la campaña de Claudia Sheinbaum, en el 2024. Zavala trabajó con Ariadna Montiel (cuando era titular de la Secretaría del Bienestar) como delegado regional de Programas del Bienestar en Campeche.

Previo a su designación como secretario de Organización , Zavala Salazar se desempeñaba como secretario de Movimientos Sociales del partido, fue elegido en septiembre de 2024, como parte del Comité Ejecutivo Nacional junto con Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, que ya dejaron esos encargos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/investiga-eu-al-estratega-politico-de-sheinbaum-por-narconexos-de-morena-riva-palacio-JJ21390889

¿QUÉ ES LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN?

Cabe destacar que asumirá una de las áreas más sensibles del CEN, encargada de la movilización nacional, la coordinación de los trabajos territoriales y la estrategia electoral, ya que también tiene bajo su responsabilidad las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón nacional de militantes, una estructura clave para la operación política de Morena en México.

Mientras que se compone por 300 consejeras y consejeros Nacionales, de los cuales 200 son electos en el Congreso Nacional Ordinario y 100 lo componen los 32 presidentes, secretarios Generales y secretarios de Organización de los Comités Estatales de Morena, así como el presidente, secretario General y secretario de Organización del CEN de Morena.

El secretario de Organización recién designado será el responsable de mantener el vínculo y una comunicación constante con los Comités Ejecutivos Estatales.

AJUSTES EN LA COMISIÓN DE ELECCIONES

Su nombramiento también corresponde a ajustes en la Comisión Nacional de Elecciones, órgano encargado de conducir los procesos internos para la definición de candidaturas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-nombra-relevo-de-andy-manuel-zavala-asume-la-secretaria-FG21412689

La Comisión Nacional de Elecciones, presidida por Citlalli Hernández Mora, se encarga de proponer al CEN las convocatorias y organizar los procesos electorales internos; recibe, analiza, valora y califica las solicitudes de quienes pretendan participar; participa en los procesos de insaculación; determina la inclusión de aspirantes en las encuestas; realiza ajustes para garantizar la paridad e inclusión de acciones afirmativas; resguarda la documentación relacionada a los procesos electorales.

“Para Morena lo verdaderamente importante es el bienestar del pueblo de México, por lo que seguirá profundizando la Transformación, y con la militancia nos mantendremos firmes y unidos en torno a nuestro proyecto de nación”, concluye el comunicado.

(Con información de El Universal, Reforma y Medios de Comunicación)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Partidos políticos

Localizaciones


México

Personajes


Ariadna Montiel
Andrés Manuel López Beltrán

Organizaciones


Morena

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
CORTESÍA TV AZTECA/CUARTOSCURO

Morena quiere a Salinas Pliego de candidato
Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Sara Carter sobre presuntos vínculos entre funcionarios y crimen organizado. La presidenta destacó que México mantiene diálogo institucional con Estados Unidos.

‘No entraré a debate’... Sheinbaum responde a declaraciones de Sara Carter sobre vínculo entre funcionarios y el crimen organizado en México
Carlos Orocio Cruz, expresidente municipal de San Juan Quiahije, y su hijo Celestino fueron asesinados a balazos en una obra en construcción de Oaxaca.

Asesinan a expresidente municipal de San Juan Quiahije y a su hijo en Oaxaca; Fiscalía abre investigación

El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir

El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas, lluvias torrenciales, y fuertes vientos a estos estados
Con la llegada de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muchos solicitantes de la pensión tienen la certeza de acceder a pagos más altos.

Pensión IMSS 2026: Así es el nuevo pago seguro de la Modalidad 40 contra errores
Dr. Simi dedicó una emotiva despedida a Oliver Tree tras su muerte en un accidente aéreo. Fans recuerdan su vínculo con México.

Dr. Simi se despide de Oliver Tree... ‘Te llevas una parte del corazón de México’
El partido que tuvo lugar en Atlanta se fue en blanco con cero goles.

Frustrante debut para España en el Mundial 2026: Cabo Verde rescata un histórico empate sin goles