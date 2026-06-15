Morena nombra relevo de ‘Andy’; Manuel Zavala asume la Secretaría

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    Morena nombra relevo de ‘Andy’; Manuel Zavala asume la Secretaría
    También fue dirigente estatal de Morena en Campeche y delegado en Yucatán de la campaña de Claudia Sheinbaum en 2024. Cortesía

Zavala fue designado como delegado en funciones de secretario de Organización del partido

CDMX .- La dirigencia nacional de Morena formalizó la designación de Manuel Zavala como delegado en funciones de secretario de Organización del partido, en sustitución de Andrés Manuel López Beltrán.

En reunión, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional también avalaron que Zavala, la presidenta Ariadna Montiel y el secretario de Finanzas, Oscar del Cueto, se integren a la Comisión Nacional de Elecciones.

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El 26 de mayo, el diario “Reforma” adelantó que la dirigente nacional propondría a Zavala, quien trabajó con ella como delegado regional de Programas del Bienestar en Campeche.

El campechano también fue dirigente estatal de Morena en esa entidad, y delegado en Yucatán de la campaña de Claudia Sheinbaum, en el 2024.

FIGURA DE ‘DELEGADOS EN FUNCIONES’

Aunque el estatuto de Morena no contempla la figura de “delegados en funciones”, la nueva dirigente aseguró que tiene la facultad de nombrarlo hasta que el Consejo Nacional sesione y elija a quien se quedará de manera permanente.

De acuerdo con el estatuto de Morena, la Comisión Nacional de Elecciones estará integrada por hasta siete integrantes, y sus perfiles dependerán del respectivo proceso electoral.

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Montiel decidió incorporar a ese órgano, que se encargará de diseñar el proceso de selección de candidatos a los cargos de la elección del 2027, a su mano derecha, el secretario de Finanzas.

En procesos anteriores, era el dirigente de ese partido quien tenía el control de dicha Comisión, ahora, por decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, será Citlalli Hernández.

En total, ese órgano estará integrado por seis morenistas, los otros dos serán la secretaria general, Carolina Rangel, y el secretario técnico del Consejo Nacional y mano derecha de Alfonso Durazo, Álvaro Bracamonte.

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