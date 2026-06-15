Investiga EU al estratega político de Sheinbaum por narconexos de Morena: Riva Palacio

CDMX.- El gobierno de Estados Unidos ha extendido sus investigaciones sobre los presuntos vínculos de la Cuarta Transformación con el crimen organizado hasta alcanzar al estratega de la propaganda de Palacio Nacional, Iván Silva, director de la consultora Heurística y principal asesor de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy en su columna Estrictamente Personal, el periodista Raymundo Riva Palacio asegura que Estados Unidos indaga la participación de Silva y su empresa de consultoría, Heuristica, ante la sospecha de que los ataques mediáticos contra medios y adversarios de Morena, así como la propaganda del régimen y de la Presidenta estén siendo pagados con recursos provenientes del crimen organizado.

“La relación de Heurística con varios políticos de Morena sospechosos de esos lazos, como el expresidente del partido, Mario Delgado, actual secretario de Educación, propició que se abriera una investigación en Estados Unidos sobre la consultora, Silva, las empresas demoscópicas que está utilizando, así como las personas y periodistas involucrados en el fortalecimiento del régimen con dinero y operación electoral del Cártel de Sinaloa”, revela el analista político. ‘LAVAR’ LA CARA DEL RÉGIMEN, EL TRABAJO DE IVÁN SILVA Silva es, “probablemente, la persona más influyente en Palacio Nacional”, refiere Riva Palacio, y quien ha sido el encargado de diseñar las estrategias de control de daños y ataques sistemáticos en redes sociales contra periodistas y medios críticos, así como de “lavar” la cara del régimen. “Silva es quien tiene el presupuesto del gobierno para lavar la cara del régimen, maquillar las verdades para hacerlas parecer mentiras y atacar a los críticos”, refiere.

Según el artículo, estas acciones –que han costado decenas de millones de pesos en las últimas semanas– tienen como propósito principal desviar la atención pública de los políticos de Morena que están siendo procesados o investigados internacionalmente por narcotráfico. “En las últimas semanas, ha trascendido, ha invertido decenas de millones de pesos en las redes sociales para cambiar el rumbo de la conversación y desviar la atención de los políticos de Morena presuntamente vinculados con el crimen organizado”, dice el autor de Estrictamente Personal. Aunque Heurística, la consultora de Silva, empezó trabajando para el PRI y el PAN, se consolidó con Morena, donde manejó “la estrategia electoral y las redes de las campañas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum”. Según lo señalado por Riva Palacio, el trabajo hecho por Silva, a través de su consultora político-electoral, atrajo la atención de los morenistas cuando trabajaba para la “campaña de Aristóteles Sandoval para gobernador de Jalisco en 2012”. Y fueron Yeidckol Polevnsky, entonces secretaria general de Morena; Mario Delgado y Ramírez Cuevas, quienes lo llevaron a Morena. Silva terminó manejando en 2021 las campañas de varios de los gobernadores que hoy están bajo sospecha o investigación formal de la justicia estadounidense, entre ellos Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Layda Sansores (Campeche) e Indira Vizcaíno (Colima). EL DOBLE JUEGO DE SILVA Y FINANCIAMIENTO ILEGAL Actualmente, según Riva Palacio, Iván Silva es el “estratega comisionado por Sheinbaum para el proceso electoral del próximo año”, donde tiene bajo su responsabilidad la coordinación de las estrategias electorales para 14 de las 17 gubernaturas. Su plan, expone el periodista, incluye la manipulación del debate público y el control estricto de al menos ocho casas encuestadoras de renombre para “construir de manera artificial la aprobación de la Presidenta” en un piso de 68 por ciento.

No obstante, el periodista advierte que el asesor no parece estar jugando con honestidad frente a Sheinbaum, pues ha incurrido en prácticas de guerra sucia interna y usando fuentes de financiamiento ilícitas que lo exponen ante la justicia norteamericana. “El consultor no parece estar jugando honestamente con la Presidenta... Ha recurrido al empresario Fernando Padilla para que sea el principal financiador de las campañas para gobernador, cuando es el operador financiero del senador Adán Augusto López (...), quien también está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos”, refiere. De ser ciertas las revelaciones del autor de Estrictamente Personal, el fenómeno de la narcopolítica en México habrá dejado de ser un asunto confinado a gobernadores y mandos policiales, alcanzando a la propaganda oficial en un entramado de lavado de dinero, que debilita al gobierno mexicano frente a la justicia estadounidense.

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