¿Quién es Sebastián “N”, el presunto homicida de Jonathan Meléndez y su familia?

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    ¿Quién es Sebastián “N”, el presunto homicida de Jonathan Meléndez y su familia?
    Sebastián “N” capturado en el vídeo del ascensor de la zona residencial donde vivía sus víctimas, Jonathan Meléndez y su familia X

Sebastián “N” era socio y conocido de Jonathan Meléndez, lo que según investigaciones iniciales, habría facilitado el acceso a la zona residencial

Este miércoles 2 de septiembre se difundió a través de la red social X el vídeo de una cámara de ascensor que captó a Sebastián “N”, detenido como el presunto multihomicida de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán, Estado de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revelan-video-de-presunto-multihomicida-antes-del-ataque-al-tecladista-de-camilo-septimo-y-su-familia-en-atizapan-CA23235421

Las primeras investigaciones apuntaron a que el asesino era socio de Meléndez y conocido de la familia, lo que facilitó el ingreso al domicilio donde atentó contra la vida de las víctimas.

Si bien las autoridades ya dieron con su captura y mantienen las investigaciones correspondientes para determinar el motivo del crimen y establecer su responsabilidad, seguidores del músico y usuarios en redes sociales se movilizaron para indagar sobre su identidad y antecedentes.

Fue así que encontraron y difundieron un antiguo post del 21 de julio en un grupo de Facebook donde una persona acusaba a Sebastián “N”, de nacionalidad argentina, y a su pareja, por ser defraudadores a través de rentas vacacionales por distintos puntos de la república.

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En el post, la persona acusa al presunto asesino de haberle hecho un fraude de aproximadamente un millón de pesos en hospedajes vacacionales en Valle de Bravo, donde ambos se hacían pasar por los administradores de casas sin reportar rentas, cancelándolas y quedándose con el dinero después de bloquear a los clientes.

Este antecedente no solo coincide con el negocio de hospedaje que Meléndez mantenía con él a través de plataformas como Airbnb, sino también con el posible motivo del crimen según reportes locales. Pues, a espera de confirmación oficial, la discusión que derivó en el ataque habría iniciado cuando Jonathan se negó a prestarle 300 mil pesos a su asesino.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asi-opero-el-multihomicida-de-jonathan-melendez-y-su-familia-en-atizapan-BA23236799

¿CÓMO SABEMOS QUE SE TRATA DE LA MISMA PERSONA?

Otro de los hallazgos que salió a la luz por parte de los fans del músico fue la del perfil de Instagram privado del presunto asesino, el cual coincide con el nombre dado por las autoridades, Sebastián, y con el específico detalle de que Jonathan Meléndez lo seguía.

Con el paso de las horas el perfil ya no aparece en la aplicación, sin respuestas oficiales, se cree que la cuenta fue eliminada.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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