Revelan video de presunto multihomicida antes del ataque al tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

En 24 segundos, las cámaras de seguridad captaron la llegada del multihomicidia, identificado por las autoridades como Diego Sebastián ‘N’, al departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde presuntamente asesinó y torturó a la familia de su socio Jonathan Samuel Meléndez Ochoa , conocido como ‘Honas’ de 38 años, tecladista y productor de Camilo Séptimo. En un clip que circula en redes sociales y difundido por el periodista Carlos Jiménez en X, se ve como el sujeto —que la Fiscalía del Estado de México identificó como el probable responsable del crimen— toma el elevador de la residencia, el reloj marca las 17:24 horas.

El sujeto identificado como socio del músico y amigo de la familia viste playera negra, chamarra tipo cuero en color negro, gorra verde oscuro y lentes de sol, también porta una mochila.

Durante los 24 segundos que dura la grabación, el hombre permanece dentro del ascensor mientras espera llegar al piso indicado y revisa con detenimiento el espacio. Sin embargo, en repetidas ocasiones voltea y mira fijamente a la cámara de videovigilancia sin expresión, presuntamente estando al pendiente de los dispositivos de vigilancia en la residencia. El material fue relacionado en redes sociales con la investigación del asesinato; sin embargo, hasta el momento la FGJEM no ha confirmado públicamente que la persona que aparece en las imágenes sea alguno de los dos detenidos ni que corresponda directamente al probable autor del ataque. Tampoco existe, hasta ahora, una confirmación oficial sobre la autenticidad del video o sobre las circunstancias en las que fue obtenido.

ASESINATO DEL TECLADISTA DE ‘CAMILO SÉPTIMO’ Y SU FAMILIA La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de dos hombres señalados como probables responsables del homicidio de cuatro personas, se trata de Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’.

Los primeros reportes señalan que los hechos ocurrieron el 1 de septiembre cerca de las 17:30 y 19:40 horas; la Fiscalía del Estado de México puntualizó que los dos hombres habían aprovechado de la relación de confianza que Diego Sebastián ‘N’ mantenía con Jonathan Samuel para ingresar al domicilio. La investigación apunta que el músico informó a uno de sus amigos que tendría una reunión con su “socio” y le manifestó que tenía problemas con él e incluso que, en caso de no volver a comunicarse, diera aviso a las autoridades.

Con el paso de las horas y la advertencia, acudió al domicilio y encontró la escena, donde cuatro personas —una de ellas menor de edad— habían perdido la vida. De acuerdo con los reportes en el lugar se encontró a dos víctimas maniatadas, mientras que la menor de edad de tres años presentaba un impacto de arma de fuego y la cuarta víctima presentó un disparo en la espalda. También se localizó el cuerpo de una joven de 21 años maniatada, presuntamente se desempeñana como empleada de limpieza; así como la mascota de la familia, el perro fue localizado sin vida y maniatado.

Una de las víctimas es Ana Paula Barragán de 35 años, esposa del músico, quien tenía cuatro meses de embarazo; así como su hija de tres años de edad. Reportes señalan que un menor de entre cinco y seis años sobrevivió y resultó ileso; se trataría del hijo del músico. Presuntamente logró esconderse y permanecer a salvo, hasta el momento en que autoridades ingresaron al lugar de los hechos. Así como que se informó que se presentó una discusión entre Diego Sebastián ‘N’ y ‘Honas’ debido a la negativa de un préstamo de 300 mil pesos, perpetrando el crimen y posteriormente Gerardo ‘N’ le ayudó a escapar, pero esta línea de investigación no ha sido verificada por autoridades.

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