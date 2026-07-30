Detienen a ‘El Miky’, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa-Beltrán Leyva en Oaxaca

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen a ‘El Miky’, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa-Beltrán Leyva en Oaxaca
    De acuerdo con la investigación, “El Miky” fungía como jefe de plaza y era el responsable de ejecutar el control territorial de la organización. Cortesía

El Fiscal General del estado presentó el organigrama de la organización y ubicó al detenido sólo por debajo de R.E.C., alias “El Bogar”

CDMX.- Uno de los principales operadores del crimen organizado en Oaxaca fue detenido por fuerzas federales y estatales, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Se trata de J.M.G.G., alias “El Miky” o “El 086”, identificado como el segundo al mando de la célula Cártel de Sinaloa-Beltrán Leyva, una estructura criminal con presencia en la Costa, el Istmo y los Valles Centrales de la entidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pega-ciclospora-tambien-a-turistas-britanicos-en-mexico-MH22527913

Durante una conferencia de prensa, el Fiscal General, Bernardo Rodríguez Alamilla, presentó el organigrama de la organización y ubicó al detenido sólo por debajo de R.E.C., alias “El Bogar”, presunto líder de la estructura criminal.

COORDINABA LOGÍSTICA TERRITORIAL

De acuerdo con la investigación, “El Miky” fungía como jefe de plaza y era el responsable de ejecutar el control territorial de la organización, coordinar a sus brazos armados y mantener la operación logística en diversas regiones de Oaxaca.

La Fiscalía le atribuye el control de un corredor estratégico integrado por municipios como Miahuatlán, Ejutla, Ocotlán, Zimatlán, Tlacolula, San Pablo Villa de Mitla, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa María El Tule, desde donde presuntamente dirigía la distribución de droga, coordinaba células de sicarios y supervisaba las operaciones criminales del grupo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-r1-autor-intelectual-del-asesinato-de-carlos-manzo-FH22527727

El funcionario calificó su captura como el golpe más importante y de mayor impacto contra la logística de este grupo en Oaxaca, al considerar que el detenido era el principal enlace entre el liderazgo de la organización y los operadores desplegados en distintos municipios.

MESES DE TRABAJOS DE INTELIGENCIA

La detención fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia realizados de manera conjunta por la Fiscalía de Oaxaca, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Ejutla de Crespo, donde además fueron capturadas otras tres personas identificadas con las iniciales H.E.A., P.P.M. y E.H.S.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buscan-armadas-de-30-paises-garantizar-seguridad-en-pacifico-GH22527199

Durante la acción, las autoridades aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, dosis de droga, equipos de comunicación y dos vehículos, uno de ellos con blindaje.

Rodríguez Alamilla explicó que la región donde operaba la organización concentra buena parte de la violencia en el estado.

Tan sólo durante 2026, afirmó, 74 por ciento de los homicidios dolosos registrados en Oaxaca se concentró en la Costa, el Istmo y los Valles Centrales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-cita-a-declarar-a-siete-marinos-en-investigacion-contra-hermanos-farias-laguna-por-huachicol-fiscal-BH22525985

Con la captura de “El Miky”, la Fiscalía busca debilitar la capacidad operativa de la organización, al tratarse del mando encargado de mantener el control de plazas, coordinar los grupos armados y garantizar el funcionamiento cotidiano de la estructura criminal en Oaxaca, se indicó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Delincuencia
Inseguridad

Localizaciones


Oaxaca

Organizaciones


FGE
Sedena
Semar

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
En la trampa

En la trampa
true

Ladran y muerden...

La Comisión de Quejas del INE ordenó al PRI y a Alejandro Moreno eliminar publicaciones donde llaman a Morena “narcopartido”; Alito anunció que impugnará.

INE ordena al PRI y a ‘Alito’ Moreno retirar publicaciones que llaman “narcopartido” a Morena
Siete elementos de la Semar rendirán declaración ante la FEMDO como parte de la investigación del caso Farías Laguna y la presunta red de huachicol fiscal.

FGR cita a declarar a siete marinos en investigación contra hermanos Farías Laguna por huachicol fiscal
Aunque algunas vacantes ofrecen salarios de hasta 9 mil 500 pesos mensuales, el ingreso depende de la contratación por parte de empresas participantes y no de un apoyo económico directo.

INAPAM abre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes a hombres y mujeres mayores de 60 años; requisitos y cómo inscribirse
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
El rock mexicano está de luto tras la muerte de Javier Martín del Campo “Javis”, fundador, guitarrista, compositor y voz de La Revolución de Emiliano Zapata.

‘Mi forma de sentir’... Fallece ‘Javis’, cantante y fundador del grupo ‘La Revolución de Emiliano Zapata’
Chivas, Pumas y Xolos protagonizarán la cartelera del viernes en el arranque de la Jornada 3 del Apertura 2026.

Chivas y Pumas buscan confirmar su reacción; Xolos defiende el liderato: horarios y dónde ver la Jornada 3