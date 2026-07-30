Detienen a ‘El Miky’, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa-Beltrán Leyva en Oaxaca

CDMX.- Uno de los principales operadores del crimen organizado en Oaxaca fue detenido por fuerzas federales y estatales, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Se trata de J.M.G.G., alias “El Miky” o “El 086”, identificado como el segundo al mando de la célula Cártel de Sinaloa-Beltrán Leyva, una estructura criminal con presencia en la Costa, el Istmo y los Valles Centrales de la entidad.

Durante una conferencia de prensa, el Fiscal General, Bernardo Rodríguez Alamilla, presentó el organigrama de la organización y ubicó al detenido sólo por debajo de R.E.C., alias “El Bogar”, presunto líder de la estructura criminal. COORDINABA LOGÍSTICA TERRITORIAL De acuerdo con la investigación, “El Miky” fungía como jefe de plaza y era el responsable de ejecutar el control territorial de la organización, coordinar a sus brazos armados y mantener la operación logística en diversas regiones de Oaxaca. La Fiscalía le atribuye el control de un corredor estratégico integrado por municipios como Miahuatlán, Ejutla, Ocotlán, Zimatlán, Tlacolula, San Pablo Villa de Mitla, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa María El Tule, desde donde presuntamente dirigía la distribución de droga, coordinaba células de sicarios y supervisaba las operaciones criminales del grupo.

El funcionario calificó su captura como el golpe más importante y de mayor impacto contra la logística de este grupo en Oaxaca, al considerar que el detenido era el principal enlace entre el liderazgo de la organización y los operadores desplegados en distintos municipios. MESES DE TRABAJOS DE INTELIGENCIA La detención fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia realizados de manera conjunta por la Fiscalía de Oaxaca, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Ejutla de Crespo, donde además fueron capturadas otras tres personas identificadas con las iniciales H.E.A., P.P.M. y E.H.S.

Durante la acción, las autoridades aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, dosis de droga, equipos de comunicación y dos vehículos, uno de ellos con blindaje. Rodríguez Alamilla explicó que la región donde operaba la organización concentra buena parte de la violencia en el estado. Tan sólo durante 2026, afirmó, 74 por ciento de los homicidios dolosos registrados en Oaxaca se concentró en la Costa, el Istmo y los Valles Centrales.

Con la captura de “El Miky”, la Fiscalía busca debilitar la capacidad operativa de la organización, al tratarse del mando encargado de mantener el control de plazas, coordinar los grupos armados y garantizar el funcionamiento cotidiano de la estructura criminal en Oaxaca, se indicó.