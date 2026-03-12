¿Quiénes son los Wallenberg?... familia nórdica millonaria que se reunió con Sheinbaum en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a una delegación empresarial integrada por más de 100 directivos provenientes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, en lo que fue catalogado como la primera misión empresarial nórdica en México.

El encuentro reunió a representantes de compañías globales interesadas en fortalecer vínculos económicos con el país. Entre los participantes destacó el Grupo Wallenberg, una familia empresarial que suele operar con discreción, pero que tiene un peso significativo en el panorama económico internacional.

En el mundo de las finanzas y la industria europea, el apellido Wallenberg es sinónimo de influencia. Analistas suelen comparar su impacto con el de otras grandes dinastías empresariales, como la familia Rockefeller, debido al alcance global de sus inversiones.

QUIÉNES SON LOS WALLENBERG

De acuerdo con datos del Gobierno de México, las empresas vinculadas con el Grupo Wallenberg generan ingresos conjuntos que superan los 385 mil millones de dólares. Además, mantienen presencia en 180 países y dan empleo a cerca de 1.5 millones de personas en todo el mundo.

La familia controla buena parte de sus participaciones a través de la firma de inversión Investor AB, cuyo valor ronda los 84 mil millones de dólares, además de mantener una fuerte presencia en el banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

Esta estructura financiera les permite tener influencia en varias corporaciones multinacionales que participaron en el encuentro en México, entre ellas AstraZeneca, Ericsson, ABB y Volvo, compañías con operaciones industriales y tecnológicas en diferentes regiones del mundo.

UNA DINASTÍA EMPRESARIAL DE MÁS DE UN SIGLO

La historia del grupo se remonta a 1856, cuando el patriarca André Oscar Wallenberg fundó el banco que con el paso del tiempo se convertiría en SEB, una de las instituciones financieras más importantes del norte de Europa.

A lo largo de casi dos siglos, el control empresarial ha pasado de generación en generación. Actualmente, los intereses de la familia son dirigidos por integrantes de la quinta generación, quienes mantienen la estrategia de inversión global.

Durante el encuentro en Palacio Nacional, Marcus Wallenberg, presidente de SEB, señaló que el grupo ya anunció nuevas inversiones provenientes de capital nórdico en el país. Además, reafirmó el interés de consolidar una relación duradera con la economía mexicana.

“El grupo ya anunció múltiples inversiones de capital nórdico en el país”, afirmó Wallenberg durante la reunión con autoridades mexicanas.

FILANTROPÍA Y APOYO A LA CIENCIA

Además de su peso en el ámbito corporativo, el Grupo Wallenberg también se distingue por su participación en proyectos de filantropía científica.

La familia mantiene una red de 16 fundaciones sin fines de lucro, las cuales financian proyectos de investigación desde 1917. Los dividendos que generan algunas de sus empresas se canalizan hacia estas organizaciones para apoyar el desarrollo académico y tecnológico.

Tan solo en 2025, una de estas fundaciones destinó 3 mil 100 millones de coronas suecas para impulsar investigaciones en áreas como medicina, ciencias naturales, tecnología y humanidades.

DATOS CURIOSOS

• Hasta 2022, la fundación principal había otorgado subvenciones por cerca de 35 mil millones de coronas suecas.

• Las iniciativas financiadas por la familia buscan fortalecer la investigación científica en Suecia.

• También promueven la colaboración directa entre universidades e industria tecnológica.

Más allá de las donaciones económicas, los proyectos impulsados por la familia Wallenberg buscan construir redes de conocimiento que conecten la investigación académica con el desarrollo industrial, una estrategia que ha marcado su influencia durante décadas en el panorama económico europeo.