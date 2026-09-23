Radiografía de los mexicanos: así somos según el INEGI

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    Radiografía de los mexicanos: así somos según el INEGI
    La Encuesta Intercensal (EIC) 2025 contabilizó 130 millones 393 mil 389 personas en viviendas particulares. FOTO: CUARTOSCURO

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI revela cómo vive la población de México: edad, hogares, trabajo, salud, educación, conectividad, migración y desplazamiento por violencia.

México cambió en los últimos cinco años y los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) permiten conocer algunas de las características que definen a la población del país.

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La Encuesta Intercensal (EIC) 2025 contabilizó 130 millones 393 mil 389 personas en viviendas particulares, con una edad mediana de 32 años y un promedio de 3.3 habitantes por vivienda.

Pero la cifra de población es apenas una parte de esta radiografía. Los resultados muestran también cómo trabajan, estudian, se trasladan y viven los mexicanos.

MÉXICO TIENE UNA POBLACIÓN MÁS ADULTA

Entre 2020 y 2025, la población pasó de 125.5 a 130.4 millones de personas, con un crecimiento promedio anual de 0.7%.

Al mismo tiempo, aumentó la edad mediana. En 2020, la mitad de la población tenía 29 años o menos; para 2025, este indicador llegó a 32 años.

También disminuyó el promedio de habitantes por vivienda, de 3.6 a 3.3 personas, mientras las viviendas particulares habitadas aumentaron a 39.7 millones.

$!Los resultados muestran también cómo trabajan, estudian, se trasladan y viven los mexicanos.
Los resultados muestran también cómo trabajan, estudian, se trasladan y viven los mexicanos. FOTO: CUARTOSCURO

¿CÓMO SON LOS MEXICANOS EN EDUCACIÓN Y TRABAJO?

La tasa de analfabetismo se redujo a 3.7% y el grado promedio de escolaridad llegó a 10.3 años.

En materia laboral, 55 de cada 100 personas de 12 años y más participaban en la actividad económica. De ellas, 70.5% correspondía a población asalariada y 24% trabajaba por cuenta propia.

El traslado también forma parte de la rutina: 51.5% de quienes trabajan tarda 30 minutos o menos en llegar a su empleo.

MÁS DE 75% TIENE INTERNET

La conectividad forma parte de la vida cotidiana de los hogares mexicanos. El 94.5% cuenta con celular y 75.7% tiene acceso a internet.

Además, 91.8% de las viviendas dispone de refrigerador y lavadora, mientras que 51.3% cuenta con automóvil.

En cuanto a salud, 72.5% de la población está afiliada a alguna institución. El IMSS concentra la mayor proporción, con 54.1%.

UNA POBLACIÓN DIVERSA Y EN MOVIMIENTO

La encuesta también muestra la diversidad del país. Un total de 24.2 millones de personas se considera indígena, equivalente a 18.6% de la población.

Además, 7.4 millones de personas de tres años y más hablan alguna lengua indígena. La población que se considera afromexicana o afrodescendiente alcanza 2.1 millones.

En materia migratoria, 1.26 millones de personas que vivían en México cambiaron su residencia a otro país, aunque 150 mil 752 regresaron posteriormente.

LA VIOLENCIA TAMBIÉN CAMBIA LOS HOGARES

Los resultados revelan otra realidad: 509.9 mil hogares tenían entre sus integrantes a una persona que se vio obligada a cambiar de residencia debido a la violencia o la inseguridad delictiva.

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Además, 151.9 mil hogares registraron desplazamientos forzados relacionados con catástrofes naturales o de origen humano.

Estos datos muestran una radiografía de México que va más allá de cuántas personas viven en el país: también refleja cómo están cambiando sus hogares, su forma de trabajar, estudiar, comunicarse y desplazarse.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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