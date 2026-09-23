IMSS halla bacteria en cuatro de los cinco recién nacidos fallecidos en hospital de Durango

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    IMSS halla bacteria en cuatro de los cinco recién nacidos fallecidos en hospital de Durango
    El IMSS mantiene cerrada la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales mientras continúan las investigaciones. SANDRA GÓMEZ

El IMSS confirmó el hallazgo del mismo microorganismo en cuatro de los cinco bebés fallecidos en la UCIN de Durango

DURANGO, DGO.- Tras concluir las indagatorias epidemiológicas en el Hospital General de Zona No. 1, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó la presencia de un mismo microorganismo en cuatro de los cinco bebés que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Los detalles fueron informados por Adriana Josefina Toríz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, quien detalló que entre el 1 y el 19 de septiembre la UCIN brindó atención a un total de 11 neonatos en condición delicada.

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Del total de pacientes atendidos, seis lograron una evolución positiva, fueron dados de alta a sus hogares y los análisis descartaron en ellos la presencia del patógeno. No obstante, las pruebas de laboratorio sí confirmaron el germen en cuatro de los pequeños que perdieron la vida.

La funcionaria puntualizó que en el caso del quinto deceso no se detectó dicha bacteria, por lo que los especialistas siguen evaluando si el microorganismo influyó directamente en los decesos.

“La relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa en análisis y se dará a conocer primero a las familias”, aseveró Toríz Saldaña.

CIERRE PREVENTIVO DE LA UCIN Y DESCARTES OFICIALES

Como medida de contención sanitaria, las instalaciones de la UCIN seguirán cerradas mientras se desarrollan los peritajes y las inspecciones. El IMSS indicó que el muestreo microbiológico se amplió a otras zonas del hospital, sin hallar el patógeno fuera del área neonatal.

De igual forma, la institución desmintió rumores sobre un presunto contagio en una paciente adolescente dentro del mismo nosocomio y aseguró que las revisiones conjuntas con autoridades federales y estatales confirman el abasto suficiente de insumos médicos, medicamentos y productos de limpieza.

Asimismo, el titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, Jorge Armando Marengo Camacho, encabeza el acompañamiento a los deudos, mientras continúan las pesquisas coordinadas con la Secretaría de Salud y la Cofepris para esclarecer el origen del brote.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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