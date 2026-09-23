Eva María Beristain denuncia intento de extorsión durante persecución policial en CDMX

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    Eva María Beristain denuncia intento de extorsión durante persecución policial en CDMX
    Eva María Beristain denunció a policías tras un incidente en Periférico Sur; la SSC ya investiga el caso. Captura de pantalla

La comediante denunció un presunto abuso de autoridad durante una persecución en Periférico Sur; la SSC abrió una investigación interna

La comediante y creadora de contenido Eva María Beristain denunció un presunto intento de extorsión y abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, luego de un incidente ocurrido en Periférico Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos ocurrieron la noche del 20 de septiembre, cuando Beristain salía de las instalaciones de TV Azteca, donde acudió a la transmisión del programa La Granja VIP, en una zona cercana al centro comercial Artz Pedregal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó el 21 de septiembre que abrió una investigación interna y que la Dirección General de Asuntos Internos ya identificó a los policías involucrados.

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EVA MARÍA BERISTAIN TRANSMITE EN VIVO UNA PERSECUCIÓN EN PERIFÉRICO SUR

De acuerdo con las transmisiones en vivo y declaraciones difundidas por la propia creadora de contenido, una patrulla de la Policía Preventiva comenzó a cerrarle el paso de manera reiterada mientras circulaba por los carriles centrales de Periférico Sur.

Beristain relató que los agentes intentaban obligarla a abandonar la vía rápida para incorporarse a los carriles laterales.

“Me querían parar, pero un buen rato estaban así de que por acá se me cerraban, por acá se me cerraban. Me decían: ‘Por acá, por acá’”, relató durante la transmisión.

La comediante cuestionó a los policías sobre las razones por las que pretendían detenerla y sobre las atribuciones de los elementos para ordenar que abandonara los carriles centrales.

“¿Pero cómo lo fundamenta? Usted es preventiva, eso es usurpación de funciones. Usted no me puede sacar de los carriles centrales. O sea, ¿bajo qué argumento?”, cuestionó.

Según su relato, los agentes no le explicaron inicialmente una causa específica para detenerla y le insistieron en que se orillara.

“No hay flagrancia, no hay sospecha, ¿cómo me lo fundamenta? ‘Salte y te decimos, salte y te decimos. Te tienes que parar’”, señaló.

EVA MARÍA BERISTAIN COMENZÓ A TRANSMITIR POR SEGURIDAD

Ante la situación, Beristain decidió iniciar una transmisión en vivo a través de redes sociales, según explicó, para dejar registro de lo que estaba ocurriendo.

“Lo estoy grabando por mi seguridad, amigos, porque la verdad sí me da miedo, dicen que vengo tomada, pero vengo de La Granja VIP”, expresó durante el video.

La publicación en Instagram superó los 100 mil “me gusta” en pocas horas y la transmisión permitió que usuarios siguieran el incidente mientras ocurría.

En otro momento, uno de los policías se acercó a la ventanilla del automóvil. El agente señaló que el vehículo circulaba entre carriles y también cuestionó a Beristain sobre el consumo de bebidas alcohólicas.

La creadora respondió que acababa de participar en la grabación del programa y aseguró que no había consumido alcohol.

“Vengo de grabar un programa en vivo, usted lo puede buscar, se llama La Granja VIP, ahí salí, no te dejan beber alcohol”, respondió.

El elemento también le indicó que no podía utilizar el teléfono celular, ante lo cual Beristain explicó que estaba realizando la transmisión para protegerse.

BERISTAIN CUESTIONA CAMBIO DE ACTITUD DE LOS POLICÍAS TRAS DARSE CUENTA DE QUE TRANSMITÍA EN VIVO

Durante el incidente, la creadora de contenido rechazó incorporarse a la lateral de Periférico Sur debido a las condiciones del lugar.

“No, es que esto, si me salgo a la lateral está peor, un lugar superoscuro, manual de extorsión”, expresó.

Posteriormente, de acuerdo con el relato de Beristain, uno de los agentes modificó su actitud después de percatarse de que la situación estaba siendo transmitida en directo y le recomendó conducir con precaución en un solo carril.

La comediante cuestionó el cambio de comportamiento del uniformado.

“Ahora resulta que si te pones buena onda y hace rato estaba hostigándome, eso está mal, lo que hacen está mal, se pasan, en serio”, comentó.

Beristain también señaló que las maniobras realizadas por la patrulla en los carriles centrales representaron un riesgo para los automovilistas.

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SSC IDENTIFICA A LOS POLICÍAS E INICIA INVESTIGACIÓN

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó a través de X que su Dirección General de Asuntos Internos ya había identificado a los uniformados involucrados.

“La #SSC informa: En relación a este video que circula en redes sociales se informa que la Dirección General de Asuntos Internos ya identificó a los uniformados involucrados y los citó para rendir su declaración”, señaló la dependencia.

La SSC agregó que también estableció contacto con la persona afectada y que le brinda atención.

“En tanto, se hizo contacto con la persona afectada, a quien se le brinda la atención y se realiza la investigación con el apoyo de las cámaras de videovigilancia para conocer cómo sucedieron los hechos”, informó la dependencia.

$!Eva María Beristain denuncia intento de extorsión durante persecución policial en CDMX

La investigación interna continuará con las declaraciones de los elementos involucrados y la revisión de las imágenes de las cámaras de videovigilancia para establecer cómo ocurrieron los hechos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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