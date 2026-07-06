Rayo ocasiona incendio forestal en el Cerro del Fraile en NL

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    Rayo ocasiona incendio forestal en el Cerro del Fraile en NL
    Rayo ocasiona incendio forestal en el Cerro del Fraile en NL

Los hechos fueron reportados la tarde noche de este lunes en lo alto del Cerro del Fraile

La caída de un rayo desató un incendio forestal en el Cerro del Fraile, en el ayuntamiento de García, Nuevo León, este lunes.

Elementos de Protección Civil del estado acudieron al lugar a realizar labores de monitoreo tras el reporte del siniestro ocasionado aparentemente por el rayo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alertan-irregularidades-en-el-uso-de-scooters-en-monterrey-nuevo-leon-NL21918984

La dependencia estatal informó que, debido a las condiciones del terreno y la hora del reporte del accidente, se mantendrá durante esta noche el monitoreo.Durante la mañana, a primera hora, se realizarán las labores de combate y sofocación por parte de la brigada Fénix y elementos de otras corporaciones.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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