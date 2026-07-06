Rayo ocasiona incendio forestal en el Cerro del Fraile en NL
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Los hechos fueron reportados la tarde noche de este lunes en lo alto del Cerro del Fraile
La caída de un rayo desató un incendio forestal en el Cerro del Fraile, en el ayuntamiento de García, Nuevo León, este lunes.
Elementos de Protección Civil del estado acudieron al lugar a realizar labores de monitoreo tras el reporte del siniestro ocasionado aparentemente por el rayo.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alertan-irregularidades-en-el-uso-de-scooters-en-monterrey-nuevo-leon-NL21918984
La dependencia estatal informó que, debido a las condiciones del terreno y la hora del reporte del accidente, se mantendrá durante esta noche el monitoreo.Durante la mañana, a primera hora, se realizarán las labores de combate y sofocación por parte de la brigada Fénix y elementos de otras corporaciones.