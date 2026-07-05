Alertan irregularidades en el uso de scooters en Monterrey, Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La ausencia de urbanización segura para la implementación de scooters se ha vuelto un posible peligro para los conductores y peatones
Para el Mundial 2026, en la sede de Monterrey, Nuevo León, las vías de transporte han sido un foco de debate. Uno de los principales cuestionamientos era el acceso para todos los peatones, ya que la metrópolis del noreste destaca por darle preferencia a la cultura automovilística.
Por ello, la implementación paulatina de scooters para las zonas urbanas de la capital de Nuevo León aparentó una solución factible, al simular el mismo nivel de accesibilidad que ocurre en la Ciudad de México.
Sin embargo, medios han destacado la falta de regulación para su uso en varias zonas de Monterrey, Nuevo León. No se han fijado reglamentos para su uso, como existen para otros vehículos particulares. No se han establecido las multas por no usar cascos, o por manejar un solo scooter con dos personas sobre este.
También se ha denunciado que los conductores deben afrontar calles que no definen rutas para bicicletas, scooters, peatones y automóviles. Las banquetas se vuelven rutas alternas para las scooters, pero eso presenta otro tipo de problemáticas de seguridad, provocando posibles accidentes.
En plataformas como Reddit, se han destacado cuestionamientos para que los ciudadanos presenten sus interrogantes sobre cómo usar la scooter en áreas metropolitanas. Muchos de los comentarios recomiendan que la gente con scooters evite rutas con mucho tráfico de vehículos y se establezca en el centro de la ciudad o en los parques.