Alertan irregularidades en el uso de scooters en Monterrey, Nuevo León

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La ausencia de urbanización segura para la implementación de scooters se ha vuelto un posible peligro para los conductores y peatones

Para el Mundial 2026, en la sede de Monterrey, Nuevo León, las vías de transporte han sido un foco de debate. Uno de los principales cuestionamientos era el acceso para todos los peatones, ya que la metrópolis del noreste destaca por darle preferencia a la cultura automovilística.

Por ello, la implementación paulatina de scooters para las zonas urbanas de la capital de Nuevo León aparentó una solución factible, al simular el mismo nivel de accesibilidad que ocurre en la Ciudad de México.

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Sin embargo, medios han destacado la falta de regulación para su uso en varias zonas de Monterrey, Nuevo León. No se han fijado reglamentos para su uso, como existen para otros vehículos particulares. No se han establecido las multas por no usar cascos, o por manejar un solo scooter con dos personas sobre este.

También se ha denunciado que los conductores deben afrontar calles que no definen rutas para bicicletas, scooters, peatones y automóviles. Las banquetas se vuelven rutas alternas para las scooters, pero eso presenta otro tipo de problemáticas de seguridad, provocando posibles accidentes.

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En plataformas como Reddit, se han destacado cuestionamientos para que los ciudadanos presenten sus interrogantes sobre cómo usar la scooter en áreas metropolitanas. Muchos de los comentarios recomiendan que la gente con scooters evite rutas con mucho tráfico de vehículos y se establezca en el centro de la ciudad o en los parques.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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