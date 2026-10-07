Reabrirá EU el 26 de octubre un tercer puerto al ganado mexicano

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    Reabrirá EU el 26 de octubre un tercer puerto al ganado mexicano
    Chihuahua y Sonora, al corte del 4 de octubre, ocupan el cuarto y quinto lugar nacional en casos activos de gusano barrenador. CUARTOSCURO

Informa Unión Ganadera Regional de Chihuahua que se volverá a permitir enviar ganado por el puerto de Palomas, con un flujo estimado de 750 cabezas diarias

Además de los puertos ya reabiertos en Agua Prieta, Sonora, y San Jerónimo, Chihuahua, Estados Unidos levantará el bloqueo a las reses mexicanas en el cruce chihuahuense de Palomas a partir del próximo 26 de octubre, informó ayer la Unión Ganadera de esa Entidad.

Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), detalló que en el puerto de Palomas se espera iniciar con un flujo de 750 cabezas diarias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gas-no-convencional-en-coahuila-esta-en-revision-debera-garantizar-que-no-compita-por-el-agua-destinada-al-consumo-humano-sheinbaum-AP23974884

Pidió a los productores con turnos de exportación preasignados para un primer bloque -cuyos animales estén sanitariamente listos para ser enviados a la Unión Americana- que se pongan en contacto con la organización.

“Recibí la notificación por parte de autoridades americanas donde nos dan la fecha próxima para reabrir el puerto de Palomas-Columbus. Estamos a paso redoblado para reabrirlo. Estamos pidiendo a los del bloque uno que tengan animales ya castrados, probados, que se acerquen, para adelantarles sus turnos y atenderles”, dijo Bustillos.

Sobre el puerto chihuahuense ya reabierto, el de San Jerónimo, el líder ganadero refirió que la UGRCH busca aumentar su volumen de exportación.

La exportación en San Jerónimo concluyó la semana pasada con un envío de 942 cabezas, el viernes, y comenzó la actual con uno de 902, el lunes, de acuerdo con las cifras más actualizadas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Bustillos indicó que, con la capacidad actual del puerto, en San Jerónimo podría alcanzarse el volumen diario máximo de exportación registrado durante la reapertura fronteriza intermitente que hubo entre febrero y julio del 2025, el cual fue de mil 900 cabezas.

Sin embargo, agregó, el puerto se encuentra en proceso de ampliar sus operaciones de inspección a fin de que los envíos diarios lleguen a 2 mil 500 cabezas.

“Nos dimos a la tarea de incrementar las capacidades para hacer operaciones espejo entre la preinspección y la cuarentenaria”, comentó.

En los primeros diez meses y 21 días del 2024, antes de que EU vetara a los bovinos de México por el gusano barrenador, los puertos de Agua Prieta, San Jerónimo y Palomas movilizaron 828 mil 397 cabezas, equivalentes al 67% del total de reses exportado del periodo, según datos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

Aunque Chihuahua y Sonora fueron de las últimas entidades mexicanas en contagiarse con la plaga ganadera -apenas este verano-, el Senasica reportó que, al corte del 4 de octubre, ocupan el cuarto y quinto lugar nacional en casos activos, respectivamente.

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