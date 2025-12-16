Realiza Gobierno de Sheinbaum inicio de sorteos de viviendas a personas sin acceso al Infonavit

México
/ 16 diciembre 2025
    Realiza Gobierno de Sheinbaum inicio de sorteos de viviendas a personas sin acceso al Infonavit
    Afirmó su gobierno que ya se alcanzaron los objetivos previstos para 2025 en materia habitacional. FOTO: ESPECIAL

En el arranque del programa se asignaron 139 viviendas y, desde mañana, continuará el proceso con 154 sorteos más que se realizarán en municipios de las 32 entidades federativas

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano puso en marcha en Chignahuapan, Puebla, el mecanismo de asignación por sorteo de viviendas edificadas por la Comisión Nacional de Vivienda, dirigidas a personas que no cuentan con crédito del Infonavit ni del Fovissste.

En esta primera etapa se adjudicaron 139 casas, mientras que a partir de mañana se llevarán a cabo 154 sorteos adicionales en distintos municipios de las 32 entidades del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, antes de la asignación, se abrió un proceso de inscripción en las comunidades cercanas a los desarrollos habitacionales, con el objetivo de identificar a quienes carecen de alternativas formales para acceder a una vivienda.

Detalló que se levantó previamente un padrón de personas sin vínculo con los organismos tradicionales de vivienda, a fin de garantizar que los sorteos beneficiaran a ese sector de la población.

Desde Chignahuapan, Puebla, la secretaria de la Sedatu, Edna Vega, señaló que este esquema representa una alternativa innovadora para ampliar las posibilidades de acceso a vivienda entre quienes carecen de opciones formales.

Detalló además que ya se alcanzaron los objetivos previstos para 2025 en materia habitacional, con el arranque de 390 mil 973 proyectos de vivienda a nivel nacional, de los cuales 6 mil 401 estarán terminados.

Temas


4T
viviendas
Sorteos

Organizaciones


Infonavit

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabjado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

