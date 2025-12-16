Ahora acusan en Sonora extorsiones de la CATEM

México
/ 16 diciembre 2025
    Ahora acusan en Sonora extorsiones de la CATEM
    Sostienen que este esquema de actuación no es un hecho excepcional y traen a colación episodios previos registrados en Coahuila y Durango, atribuidos a Edgar Rodríguez Ortiz, conocido como “El Limones”. FOTO: REFORMA

Las acusaciones apuntan de manera concreta a tres mujeres, una de ellas Carolina Lara Moreno, quien funge como secretaria general del sindicato en Sonora

Empresarios de diferentes sectores de Sonora acusaron a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) de extorsionar y realizar simulaciones sindicales a distintas empresas de la entidad.

En un comunicado conjunto, pero en el cual resguardan su identidad, al menos 20 empresarios de la industria maquiladora, así como de importación-exportación, señalan en específico por estas acciones a tres mujeres, entre ellas a Carolina Lara Moreno, secretaria general del sindicato en Sonora.

Además de Lara, se señala a Marisela Parra Martínez y a Brenda Esquer Palma por usar constancias de representatividad apócrifas y presionar a las empresas con emplazamientos de huelga.

“El esquema denunciado es claro: emplazamientos laborales promovidos sin aval real, seguidos de exigencias de pagos mensuales o montos económicos para ‘desistirse’ de la huelga”, señala la denuncia.

Afirman que “modus operandi” no es aislado y recuerdan antecedentes similares en Coahuila y Durango por parte de Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, líder de la CATEM en la región y operador del grupo criminal “Los Cabrera”.

El líder nacional de la Confederación es Pedro Haces, actual diputado de Morena y coordinador de Operación Política de la bancada.

Temas


4T
Crimen Organizado
Extorsiones

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

