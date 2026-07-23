Realizará la ONU el segundo encuentro sobre la IA y el desarrollo humano en Ciudad de México

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    Realizará la ONU el segundo encuentro sobre la IA y el desarrollo humano en Ciudad de México
    Los días 23 y 24 de julio las Naciones Unidas realizará el segundo encuentro sobre la Inteligencia Artificial y Desarrollo Humano en la Ciudad de México. ONU México

Este encuentro será liderado por la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina J. Mohammed

Este encuentro tiene como propósito hacer un análisis sobre “cómo una de las tecnologías más transformadoras de la humanidad está redefiniendo el progreso humano”, precisa la Agencia de Noticias EFE;

El evento se celebrara los días 23 y 24 de julio en el Antiguo Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco; y estará liderado por la vicesecretaria general de la ONU, Amina J. Mohammed, y al que asistirán “líderes de pensamiento en inteligencia artificial”, indica EFE.

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EFE hace referencia a un comunicado del Centro de Información de la ONU en México en el que se detalla que estas conversaciones son el “fruto de la colaboración entre la Oficina de las Naciones Unidas para las Alianzas y el Gobierno de México, y da continuidad al encuentro inaugural celebrado en El Cairo en junio de 2026”.

Así mismo, el texto publicado en el sitio web de ONU México, indica que estos encuentros entorno a la inteligencia artificial y al desarrollo humano “forman parte de una conversación global que recorrerá distintas regiones del mundo y culminará en septiembre en las Naciones Unidas, nuestro foro mundial de diálogo”.

ONU México resalta que las reuniones se llevarán acabo en lugares de “gran relevancia histórica y cultural” debido a que son considerados como espacios “para reflexionar sobre la manera en que el cambio tecnológico interactúa con la evolución de las sociedades, las instituciones, los valores humanos y las relaciones entre las persona”, explica EFE.

Conforme la IA va modificando la manera en como las personas “aprenden, se comunican y se relacionan”, “la conversación en la Ciudad de México explorará su impacto en el tejido social, la expresión cultural, la confianza y los sistemas educativos”, acentúa el comunicado.

Así mismo los convocados a este encuentro van a analizar “cómo las sociedades definen el progreso y el bienestar humano”, esto momentos en la que las capacidades tecnológicas evolucionan a un ritmo veloz.

Asimismo, estas conversaciones, continúa el comunicado, “dará continuidad” al Diálogo Global sobre la Gobernanza de la inteligencia artificial que es promovido por el secretario general, António Guterres, y se prevé contribuya “a los principales procesos multilaterales rumbo al 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, señala EFE.

En el mes de junio, Claudia Shinbaum, presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocó a un debate a nivel nacional entorno a una posible regulación de la IA.

“Esto es algo que es muy importante que discutamos todas y todos. Me refiero a todos los partidos políticos, la sociedad en su conjunto, el uso de las plataformas para las niñas, niños y jóvenes, y el uso de la inteligencia artificial”, expresó sobre este debate Sheinbaum.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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