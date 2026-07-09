Reaparece Rubén Rocha Moya: ‘Estoy en mi casa y no me protegen elementos federales’

En su cuenta de X, el morenista publicó un mensaje a 69 días de solicitar licencia para separarse de su cargo como mandatario en Sinaloa, luego de que la justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que desde que se separó de su cargo permanece en su casa en Culiacán y no está resguardado por elementos de ninguna corporación federal.

Para responder a distintas versiones sobre su paradero, Rocha Moya aseguró que, desde el 1 de mayo, permanece en su domicilio en el municipio de Culiacán y que no está protegido por elementos federales.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola”, asegura Rocha en su publicación.

Por otro lado, aseguró que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) “a responder de manera puntual y veraz las preguntas del Ministerio Público Federal” en medio del caso que se sigue en su contra.

Finalmente, acusó que en las últimas semanas ha sido objeto de una campaña de calumnias sin sustento.

“He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas.

“Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”, concluyó.

En su editorial de este 9 de julio, el periodista Carlos Loret de Mola aseguró que esta semana fuerzas federales acudieron al sitio en el que se refugia Rocha Moya para cambiarlo de ubicación y “esconderlo” de autoridades estadounidenses.

“No hubo tiempo de avisar. Recibieron la información de que el gobierno de Estados Unidos podría estar implementando un operativo para llevárselo, y prefirieron cambiarlo de lugar. Esconderlo, pues. Todo fue rápido y en el más absoluto de los secreto”, señaló Loret de Mola.

Sobre el tema, esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el mandatario con licencia permanece en su casa y “ubicable”.