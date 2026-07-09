Reaparece Rubén Rocha Moya: ‘Estoy en mi casa y no me protegen elementos federales’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Reaparece Rubén Rocha Moya: ‘Estoy en mi casa y no me protegen elementos federales’
    En su publicación, Rocha Moya acusó que es víctima de una campaña de calumnias y desprestigio. CUARTOSCURO

Ante distintas versiones, el gobernador con licencia de Sinaloa aclaró que, desde el 1 de mayo, no se ha movido de su domicilio en Culiacán

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que desde que se separó de su cargo permanece en su casa en Culiacán y no está resguardado por elementos de ninguna corporación federal.

En su cuenta de X, el morenista publicó un mensaje a 69 días de solicitar licencia para separarse de su cargo como mandatario en Sinaloa, luego de que la justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

https://vanguardia.com.mx/opinion/rocha-moya-el-operativo-EC22020316

Para responder a distintas versiones sobre su paradero, Rocha Moya aseguró que, desde el 1 de mayo, permanece en su domicilio en el municipio de Culiacán y que no está protegido por elementos federales.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola”, asegura Rocha en su publicación.

Por otro lado, aseguró que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) “a responder de manera puntual y veraz las preguntas del Ministerio Público Federal” en medio del caso que se sigue en su contra.

Finalmente, acusó que en las últimas semanas ha sido objeto de una campaña de calumnias sin sustento.

“He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas.

“Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”, concluyó.

En su editorial de este 9 de julio, el periodista Carlos Loret de Mola aseguró que esta semana fuerzas federales acudieron al sitio en el que se refugia Rocha Moya para cambiarlo de ubicación y “esconderlo” de autoridades estadounidenses.

“No hubo tiempo de avisar. Recibieron la información de que el gobierno de Estados Unidos podría estar implementando un operativo para llevárselo, y prefirieron cambiarlo de lugar. Esconderlo, pues. Todo fue rápido y en el más absoluto de los secreto”, señaló Loret de Mola.

Sobre el tema, esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el mandatario con licencia permanece en su casa y “ubicable”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Política México

Personajes


Rubén Rocha Moya

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Protección por cinco años

Protección por cinco años
true

El que no ‘tranza’ no avanza... a cuartos de final

Conoce quién es Eduardo Feinmann, el periodista argentino que causó polémica por sus declaraciones contra los mexicanos.

¿Quién es Eduardo Feinmann?... el periodista argentino que dijo detestar a los mexicanos ‘con el alma’ y luego pidió perdón (videos)
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el desarrollo Viviendas para el Bienestar en Bosques de Río Medio, Veracruz, fue construido con estudios de riesgo previos.

Sheinbaum responde por deslave en Viviendas para el Bienestar en Veracruz y asegura que hubo estudios de riesgo
Las actas de nacimiento, matrimonio y defunción podrán corregirse completamente por internet gracias al nuevo proceso de digitalización impulsado por el Gobierno de México.

Actas de nacimiento, matrimonio o defunción... este es el paso a paso para corregirlas en Internet sin acudir al Registro Civil
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Jesús López “El servidor”, conocido por predecir los sismos en Venezuela, vinculó a Shakira con un supuesto rito oscuro de la élite mundial

‘Shakira come niños para tener más juventud’... el aterrador mensaje del niño que predijo los terremotos en Venezuela
Linda Noskova y Karolina Muchova protagonizarán una final histórica para el tenis de la República Checa en Wimbledon 2026 al disputar el partido por el campeonato de Grand Slam.

Sorpresas en Wimbledon 2026: Noskova y Muchova van por el título; horario y dónde ver el partido