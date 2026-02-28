$!Recapturan en Jalisco a Chrysthian Alejandro “N”, uno de los 23 reos fugados en Puerto Vallarta

La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco confirmó la tarde de este viernes la recaptura de Chrysthian Alejandro “N”, uno de los internos que logró evadirse del centro penitenciario de Ixtapa, en Puerto Vallarta, durante la jornada violenta del pasado domingo 22 de febrero, fecha en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. A través de sus redes sociales, la dependencia informó: “El #EscuadrónElite #FOEP con el uso de la tecnología, análisis de la información e inteligencia operativa, recapturó a Chrystian ‘N’, quien permanecía en el #CEINJURE, de Puerto Vallarta. #LaPolicíaDeJalisco”. En un segundo mensaje añadió: “El sujeto fue llevado al complejo penitenciario de #PuenteGrande por el Escuadrón Aéreo Titán”. TE PUEDE INTERESAR: Ellos son los 23 reos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta; cuatro han sido capturados

REALIZAN TRASLADO A PUENTE GRANDE La detención fue ejecutada por el equipo élite de la Policía de Jalisco en coordinación con la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP). Al momento de ser localizado, el prófugo vestía una camisa azul y bermudas. Posteriormente fue trasladado al complejo penitenciario de Puente Grande bajo custodia del Escuadrón Aéreo Titán, como parte del protocolo de seguridad implementado tras la fuga masiva.

FUE CONDENADO POR HOMICIDIO DE UN CIUDADANO BRITÁNICO Chrysthian Alejandro “N” forma parte del grupo de 23 internos que escaparon en medio de un enfrentamiento que sacudió la región costa de Jalisco y que dejó como saldo la muerte de un custodio del penal. Al momento de la evasión, purgaba una condena superior a 20 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y robo calificado. La víctima fue Collin Stuart, ciudadano de origen inglés y periodista retirado de la BBC de Londres, quien residía en Jalisco. De acuerdo con las investigaciones iniciadas el 25 de julio de 2015, Chrysthian “N” utilizó engaños para ganarse la confianza del comunicador octogenario. Tras un altercado en el kilómetro 3 del camino a El Jorullo, lo golpeó con una piedra hasta causarle la muerte. Posteriormente, enterró el cuerpo en la zona y huyó con el vehículo de la víctima. El caso generó presión diplomática por parte de autoridades del Reino Unido, que mantuvieron seguimiento al proceso judicial. SUMAN CINCO LOS REOS RECAPTURADOS TRAS FUGA DE PENAL EN PUERTO VALLARTA Con la localización de Chrysthian Alejandro “N”, las autoridades estatales informaron que suman cinco los evadidos recapturados. Por su parte, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, reportó previamente que un sexto fugado fue abatido tras enfrentarse a balazos con elementos del Ejército Mexicano en el poblado de La Desembocada. Las autoridades mantienen operativos en la región para ubicar al resto de los internos que se fugaron del Centro Integral de Justicia Regional (CEINJURE) de Puerto Vallarta.

Publicidad