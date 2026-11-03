Recibió Gutiérrez Müller trato preferencial para obtener nacionalidad española: The Objective

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    Recibió Gutiérrez Müller trato preferencial para obtener nacionalidad española: The Objective
    En la solicitud, Gutiérrez habría agregado una nota adhesiva al no presentar una copia fiel del libro registral que requiere el trámite. CUARTOSCURO

El diario digital español publicó una investigación que apunta a que la esposa del expresidente López Obrador recibió ayuda para gestionar documentos para la solicitud

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, recibió un trato preferente durante la tramitación de su solicitud de nacionalidad española.

De acuerdo con The Objective, periódico que tuvo acceso al expediente de la escritora, el documento fue presentado el 30 de abril de 2025 ante el Consulado General de España en México al cual se le incorporó una nota adhesiva escrita en manuscrito, evidencia de las dificultades para conseguir uno de los documentos exigidos a la solicitante.

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La nota señala lo siguiente: “Esposa López Obrador. Presenta acta extracto del papá –línea española, pero no quiere traer copia fiel del libro”, lo que demuestra que Gutiérrez Müller no quiso entregar la copia fiel del libro registral que le fue pedida.

Antes esta negativa, fueron los propios funcionarios consulares quienes hicieron las gestiones necesarias ante otras instituciones para conseguir la documentación; una vez realizado este trámite que la también historiadora mexicana se negó a realizar, plasmaron el sello de “Documentación completa” ese mismo día, lo que ayudó a culminar el proceso.

No obstante, las misma fuentes sostienen que, en circunstancias ordinarias, corresponde al interesado aportar los documentos requeridos para continuar con el procedimiento.

¿POR QUÉ BEATRIZ GURIÉRREZ MÜLLER SOLICITÓ LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA?

La investigadora mexicana solicitó la nacionalidad porque su abuelo, Agustín Gutiérrez Arias, nació el 7 de agosto de 1907 en Rodiezmo, en la provincia de León. Su padre, Juan José Gutiérrez Canet, que nació en 1940 en México, optó por la nacionalidad española el 6 de mayo de 2003, mediante la Ley 36/2002, de 8 de octubre, según la documentación a la que ha tenido acceso The Objective.

Esto permitió que más de 20 años después, Gutiérrez Müller iniciara su propio procedimiento, con respaldo de la Ley 20/2022, conocida popularmente como ‘ley de nietos’, de Memoria Democrática, aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez, la cual amplió las posibilidades de acceder a la nacionalidad española para determinados descendientes de españoles de los afectados por el exilio durante la Guerra Civil y el franquismo.

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