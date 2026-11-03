Suma INE 27 renuncias tras escándalos de Taddei

Este martes, los consejeros del organismo electoral se reúnen de manera privada, y prevén que el número crezca en las próximas horas o días.

La lista de bajas de funcionarios en el Instituto Nacional Electoral (INE) por los escándalos de la ex presidenta Guadalupe Taddei van al alza, y hasta este martes suman 27 renuncias.

Sin embargo, consejeros aseguraron que hasta el momento de los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva sólo tres han presentado su renuncia: Iliana Hernández Gómez, titular de la Unidad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Sergio Uzeta, coordinador de Comunicación Social.

Como lo informó Reforma el domingo, el director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Jorge Egren Moreno, también está en la lista que funcionarios a quienes se les solicitó la renuncia.

Sin embargo, debido a que tiene cosas pendientes no la ha presentado.

Las bajas en la Presidencia del INE pasaron de 12 a 17, y en la Secretaría Ejecutiva van dos, mientras que otros cuatro son directores de segundo y tercer nivel.

Consejeros pedirán la renuncia de otros cuatro directores de la Junta General Ejecutiva, entre ellos María Fernanda Romo, también cercana a Taddei en Sonora; Anaí Silva, directora de Asuntos Jurídicos, quien aseguran se dedicó a bloquear el trabajo de las consejerías; Liliana Díaz de León, ex vocal local; y Mario Alberto Alejo, titular de la Unidad de Fiscalización.