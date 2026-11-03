Suma INE 27 renuncias tras escándalos de Taddei
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Consejeros prevén que la cifra de bajas continúe creciendo durante los próximos días en diferentes áreas del órgano electoral
La lista de bajas de funcionarios en el Instituto Nacional Electoral (INE) por los escándalos de la ex presidenta Guadalupe Taddei van al alza, y hasta este martes suman 27 renuncias.
Este martes, los consejeros del organismo electoral se reúnen de manera privada, y prevén que el número crezca en las próximas horas o días.
Sin embargo, consejeros aseguraron que hasta el momento de los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva sólo tres han presentado su renuncia: Iliana Hernández Gómez, titular de la Unidad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Sergio Uzeta, coordinador de Comunicación Social.
Como lo informó Reforma el domingo, el director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Jorge Egren Moreno, también está en la lista que funcionarios a quienes se les solicitó la renuncia.
Sin embargo, debido a que tiene cosas pendientes no la ha presentado.
Las bajas en la Presidencia del INE pasaron de 12 a 17, y en la Secretaría Ejecutiva van dos, mientras que otros cuatro son directores de segundo y tercer nivel.
Consejeros pedirán la renuncia de otros cuatro directores de la Junta General Ejecutiva, entre ellos María Fernanda Romo, también cercana a Taddei en Sonora; Anaí Silva, directora de Asuntos Jurídicos, quien aseguran se dedicó a bloquear el trabajo de las consejerías; Liliana Díaz de León, ex vocal local; y Mario Alberto Alejo, titular de la Unidad de Fiscalización.