Reconoce Hacienda denuncias por 16 mil millones de pesos en casos de huachicol fiscal

El Gobierno de México informó que hay denuncias en curso por un monto de 16 mil millones de pesos por casos de contrabando y facturación ilegal de combustible, esquema conocido como huachicol fiscal.

“Eso sí”, contestó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa mañanera cuando se le cuestionó por el monto querellado que dio a conocer recientemente la procuradora fiscal, Grisel Galeano.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, señaló que la cifra de 16 mil millones de pesos querellados corresponde a los expedientes que han sido presentados ante la Fiscalía General de la República.

“Efectivamente, son querellas, son expedientes para casos muy específicos que son integrados por las distintas áreas del Gobierno, integrados por la Procuraduría fiscal y querellados en Fiscalía y en tribunales, ese es el monto total de los expedientes”.

Descartó que el monto corresponda solo al caso del buque que se aseguró en Altamira, Tamaulipas, este año, sino que es el saldo histórico de casos de huachicol fiscal.

Amador detalló que las denuncias se derivan de operaciones irregulares que son detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de importación y traslado de combustibles. Dijo que algunos casos corresponden a ejercicios fiscales anteriores.

Aseguró que la SHCP trabaja en coordinación con la FGR y con la Secretaría de Marina para dar seguimiento a los casos y buscar la recuperación de los recursos evadidos.

Sostuvo que el Gobierno federal continuará con las acciones de fiscalización y control aduanero para frenar el huachicol fiscal y fortalecer la recaudación sin necesidad de nuevos impuestos.

”Estamos trabajando de manera conjunta con las autoridades competentes para evitar el contrabando y garantizar que los impuestos correspondientes se paguen al erario”, afirmó el Secretario de Hacienda.