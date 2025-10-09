Reconoce Hacienda denuncias por 16 mil millones de pesos en casos de huachicol fiscal

México
/ 9 octubre 2025
    Reconoce Hacienda denuncias por 16 mil millones de pesos en casos de huachicol fiscal
    Uno de los casos más representativos de huachicol fiscal fue el buque asegurado este año en Tamaualipas. FOTO: CUARTOSCURO

El secretario de Hacienda dijo que el monto corresponde a diferentes casos de contrabando y facturación ilegal de combustible, incluso de años anteriores

El Gobierno de México informó que hay denuncias en curso por un monto de 16 mil millones de pesos por casos de contrabando y facturación ilegal de combustible, esquema conocido como huachicol fiscal.

“Eso sí”, contestó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa mañanera cuando se le cuestionó por el monto querellado que dio a conocer recientemente la procuradora fiscal, Grisel Galeano.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta SAT acciones para combatir a empresas falsas

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, señaló que la cifra de 16 mil millones de pesos querellados corresponde a los expedientes que han sido presentados ante la Fiscalía General de la República.

“Efectivamente, son querellas, son expedientes para casos muy específicos que son integrados por las distintas áreas del Gobierno, integrados por la Procuraduría fiscal y querellados en Fiscalía y en tribunales, ese es el monto total de los expedientes”.

Descartó que el monto corresponda solo al caso del buque que se aseguró en Altamira, Tamaulipas, este año, sino que es el saldo histórico de casos de huachicol fiscal.

Amador detalló que las denuncias se derivan de operaciones irregulares que son detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de importación y traslado de combustibles. Dijo que algunos casos corresponden a ejercicios fiscales anteriores.

Aseguró que la SHCP trabaja en coordinación con la FGR y con la Secretaría de Marina para dar seguimiento a los casos y buscar la recuperación de los recursos evadidos.

Sostuvo que el Gobierno federal continuará con las acciones de fiscalización y control aduanero para frenar el huachicol fiscal y fortalecer la recaudación sin necesidad de nuevos impuestos.

”Estamos trabajando de manera conjunta con las autoridades competentes para evitar el contrabando y garantizar que los impuestos correspondientes se paguen al erario”, afirmó el Secretario de Hacienda.

Temas


Evasión Fiscal
Huachicol

Organizaciones


SHCP

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una especialidad en Periodismo y participación en múltiples cursos, talleres y estancias profesionales en México y en Estados Unidos. Reportero desde el 2012, con experiencia de cobertura en temas relacionados al ámbito legislativo de Coahuila, migración, trabajo, campo, entre otros.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este segmento es el que más ha resentido los efectos de los aranceles de Donald Trump.

Sigue en caída libre industria de vehículos pesados: se desploman producción, exportación y ventas
La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una reunión de Protección Civil ante los daños provocados por lluvias intensas en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, donde se reportan ríos desbordados, viviendas afectadas y la activación del Plan DN-III-E.

Sheinbaum llama a reunión urgente de Protección Civil por fuertes lluvia en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí
Una mujer abraza a un niño mientras padres e hijos evacuan una escuela tras un fuerte terremoto en la ciudad de Davao, Filipinas, el viernes 10 de octubre de 2025.

Terremoto de magnitud 7.4 en Filipinas provoca alerta de tsunami

En sexenio de AMLO se creó la Mejoredu para sustituir al INEE, pero en diciembre de 2024 se decretó su extinción para que la SEP asumiera sus funciones.

Elimina SEP dos décadas de información académica de alumnos de educación básica y media superior

Los miembros de la supuesta organización criminal vigilaban las cámaras de seguridad en los muelles; además, se dedicaban a revisar documentos y pedimentos de los buques que arribaban al puerto, entre otras encomiendas.

FGR analiza la estructura de la red de huachicol fiscal y la define como una maquinaria perfecta de contrabando
El Comité Noruego del Nobel reconoció a la líder opositora María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en defensa de los derechos democráticos en Venezuela y su resistencia pacífica frente al autoritarismo.

¡No fue Trump!... María Corina Machado, opositora venezolana, ganó el premio Nobel de la Paz 2025
El SAT intensifica la fiscalización sobre préstamos y donativos entre particulares. No declarar correctamente montos superiores a 600 mil pesos puede implicar multas de hasta 35 mil pesos. Conoce qué debes reportar y cómo evitar sanciones.

¡Cuidado con el SAT!... Estas personas podrían pagar una multa de 35 mil pesos por no declarar de forma correcta
La decisión pone fin, al menos momentáneamente, a una disputa legal inusual entre Drake y su propio sello discográfico.

¿Se acaba el drama? Pierde Drake demanda por canción ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar