Presenta SAT acciones para combatir a empresas falsas

México
/ 9 octubre 2025
    Presenta SAT acciones para combatir a empresas falsas
    Martínez Dagnino dijo que internamente ya se hicieron ajustes y hay otros cambios en puerta. FOTO: CUARTOSCURO

Busca organismo ‘piso parejo’ en el pago de contribuciones en México

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una serie de medidas para evitar la existencia de empresas falsas en México.

Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, expuso en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum las acciones que se van a emprender para poner “piso parejo” en el pago de contribuciones.

Señaló que internamente ya se han hecho modificaciones, además de las que se discuten en el Congreso de la Unión para endurecer los controles y combatir la evasión fiscal.

“Una medida de control ante la inscripción de empresas falsas fue la modificación del proceso de inscripción al registro federal de contribuyentes y a la firma electrónica que las empresas pueden facturar. El RFC y la firma ya no se dan el mismo día como se hacía antes, con el propósito de tener un mayor control de la facturación”.

“Ahora las empresas deben comprobar que el domicilio es realmente el que están registrando y no de un socio o accionista que pueden ser testaferro y puede simular las operaciones para no pagar los impuestos. Estas medidas son para reforzar el piso parejo en el pago de las contribuciones y en el bienestar de todas y todos los mexicanos”, expuso.

Sobre el combate a empresas factureras, indicó que la propuesta está en el Congreso y antes hubo una reforma al artículo 19 constitucional, que señala que la venta de facturas falsas ahora es un delito que implica un daño grave al fisco.

“Siempre se va a respetar el procedimiento de garantía, y lo que se propone ahora va a ser prisión preventiva oficiosa para todas estas personas que no son contribuyentes y que están afectando al fisco federal. Todas estas medidas son para el beneficio de la población y para poner piso parejo en el pago de las contribuciones. Y esperamos que estas modificaciones se puedan aprobar”, declaró el jefe del SAT.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una especialidad en Periodismo y participación en múltiples cursos, talleres y estancias profesionales en México y en Estados Unidos. Reportero desde el 2012, con experiencia de cobertura en temas relacionados al ámbito legislativo de Coahuila, migración, trabajo, campo, entre otros.

