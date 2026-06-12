Infonavit: descubre si tienes dinero olvidado en tu subcuenta de vivienda y cómo recuperarlo

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    Infonavit: descubre si tienes dinero olvidado en tu subcuenta de vivienda y cómo recuperarlo
    Si ya cumpliste 60 años o estás próximo a pensionarte, vale la pena revisar si tienes recursos acumulados que puedes reclamar. FOTO: ESPECIAL

Miles de trabajadores tienen ahorro acumulado en su subcuenta de vivienda del Infonavit y pueden recuperarlo al pensionarse.

Muchas personas trabajaron durante años cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sin solicitar un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Sin embargo, lo que pocos saben es que ese tiempo también generó un ahorro en su subcuenta de vivienda, dinero que sigue siendo suyo y que, al cumplir ciertos requisitos, puede recuperarse.

Si ya cumpliste 60 años o estás próximo a pensionarte, vale la pena revisar si tienes recursos acumulados que puedes reclamar.

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¿QUÉ ES LA SUBCUENTA DE VIVIENDA DEL INFONAVIT?

La subcuenta de vivienda es un fondo de ahorro integrado por las aportaciones que realiza el patrón equivalentes al 5% del Salario Diario Integrado del trabajador registrado ante el IMSS.

Estos recursos son administrados por el Infonavit para preservar su valor y generar rendimientos con el paso del tiempo. Si nunca utilizaste un crédito hipotecario, el dinero permanece a tu nombre.

Dependiendo de los años en que cotizaste, es posible que tengas recursos distribuidos en distintos fondos:

- Fondo de Ahorro 1972-1992.

- Subcuenta de Vivienda de 1992 a 1997.

- Subcuenta de Vivienda 1997, vigente desde julio de ese año hasta la actualidad.

Por ello, algunas personas pueden tener dinero acumulado en uno, dos o incluso los tres fondos sin saberlo.

¿SE PIERDE EL DINERO SI NUNCA PEDISTE UN CRÉDITO?

La respuesta es no.

La Ley del Infonavit establece que el ahorro de la subcuenta de vivienda es imprescriptible, es decir, el derecho a reclamarlo no desaparece con el tiempo.

Incluso si los recursos fueron transferidos a otro organismo, la persona titular o sus beneficiarios conservan el derecho de solicitar su devolución cuando cumplan con los requisitos establecidos.

$!La subcuenta de vivienda es un fondo de ahorro integrado por las aportaciones que realiza el patrón.
La subcuenta de vivienda es un fondo de ahorro integrado por las aportaciones que realiza el patrón. FOTO: CUARTOSCURO

¿QUIÉNES PUEDEN RECUPERAR ESTE AHORRO?

Para iniciar el trámite es necesario contar con una resolución de pensión emitida por el IMSS, ya sea por:

- Vejez.

- Cesantía en edad avanzada.

- Invalidez.

- Incapacidad total o parcial igual o superior al 50%.

La forma en que se devuelve el dinero dependerá del régimen bajo el cual la persona se pensionó.

LEY 73 O LEY 97: LA DIFERENCIA ES IMPORTANTE

Quienes se pensionan bajo la Ley 73 pueden recibir la totalidad de los recursos acumulados en una sola exhibición, siempre que no tengan un crédito vigente con el Infonavit.

En cambio, quienes pertenecen a la Ley 97 verán que el saldo de la subcuenta de vivienda se integra al monto total administrado por su Afore para calcular la pensión mensual.

Si existen recursos correspondientes al Fondo de Ahorro de 1972 a 1992, estos deberán solicitarse directamente ante el Infonavit.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN

Entre los documentos que generalmente se solicitan para realizar el trámite se encuentran:

1. Resolución de pensión emitida por el IMSS.

2. Estado de cuenta bancario con CLABE, con una vigencia no mayor a dos meses.

3. CURP, RFC y Número de Seguridad Social con datos coincidentes en los registros oficiales.

4. No contar con un crédito vigente con el Infonavit.

El trámite puede realizarse a través del Infonavit o de la Afore, según corresponda, y en algunos casos es posible hacerlo en línea utilizando la firma electrónica del SAT.

¿CÓMO SABER SI TIENES DINERO ACUMULADO?

El saldo de la subcuenta de vivienda puede consultarse mediante la plataforma Mi Cuenta Infonavit, la aplicación móvil del instituto o en los kioscos de autoservicio.

Revisar esta información antes de iniciar el proceso de pensión puede ayudarte a conocer si existe un ahorro pendiente de reclamar.

¿QUÉ PASA SI YA TIENES 70 AÑOS Y NO HAS COBRADO TU AHORRO?

Cuando una persona llega a los 70 años con saldo sin reclamar, el Infonavit debe informarle sobre la existencia de esos recursos y el procedimiento para recuperarlos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/infonavit-asi-puedes-usar-tu-credito-para-liquidar-tu-hipoteca-de-hasta-29-millones-de-pesos-HH21042959

Aunque el dinero no haya sido solicitado y pueda ser transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar, el derecho a reclamarlo permanece vigente. La persona titular puede acudir a un Centro de Atención a Pensionados y Devoluciones con la documentación requerida para iniciar el proceso.

Por ello, si cotizaste durante tu vida laboral y nunca utilizaste un crédito hipotecario, revisar tu subcuenta de vivienda puede ayudarte a descubrir un ahorro que sigue siendo tuyo y que, bajo las condiciones establecidas por la ley, puedes recuperar.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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