Reforma catastral avanza en San Lázaro: oposición alerta por posibles ‘predialazos’

La reforma para homologar y modernizar los sistemas catastrales y registrales del país avanzó en la Cámara de Diputados, luego de que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobara el dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

El proyecto fue avalado con 20 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y seis en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue turnado al pleno para continuar con el proceso legislativo.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo federal en septiembre de 2026 y plantea establecer mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para fortalecer los catastros y los registros públicos de la propiedad.

¿QUÉ PROPONE LA NUEVA LEY?

Entre los principales elementos de la propuesta se encuentran la creación de una Plataforma Nacional Catastral, una Plataforma Nacional de Registros Públicos, así como herramientas para homologar la información de los inmuebles.

También se contempla implementar una Clave Única Catastral y una Cédula Única Catastral y Registral, con el objetivo de facilitar la identificación de los bienes y mejorar la interoperabilidad de los sistemas.

La propuesta busca atender las diferencias que actualmente existen entre entidades y municipios en materia de tecnología, actualización de información y procesos registrales. El Sistema de Información Legislativa señala que uno de sus objetivos es fortalecer la seguridad patrimonial y reducir problemas como registros duplicados o información desactualizada.