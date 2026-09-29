Reforma catastral avanza en San Lázaro: oposición alerta por posibles ‘predialazos’
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Mientras Morena y sus aliados destacan la modernización de los registros, la oposición advierte posibles efectos en el impuesto predial.
La reforma para homologar y modernizar los sistemas catastrales y registrales del país avanzó en la Cámara de Diputados, luego de que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobara el dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.
El proyecto fue avalado con 20 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y seis en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue turnado al pleno para continuar con el proceso legislativo.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo federal en septiembre de 2026 y plantea establecer mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para fortalecer los catastros y los registros públicos de la propiedad.
¿QUÉ PROPONE LA NUEVA LEY?
Entre los principales elementos de la propuesta se encuentran la creación de una Plataforma Nacional Catastral, una Plataforma Nacional de Registros Públicos, así como herramientas para homologar la información de los inmuebles.
También se contempla implementar una Clave Única Catastral y una Cédula Única Catastral y Registral, con el objetivo de facilitar la identificación de los bienes y mejorar la interoperabilidad de los sistemas.
La propuesta busca atender las diferencias que actualmente existen entre entidades y municipios en materia de tecnología, actualización de información y procesos registrales. El Sistema de Información Legislativa señala que uno de sus objetivos es fortalecer la seguridad patrimonial y reducir problemas como registros duplicados o información desactualizada.
MORENA DEFIENDE MODERNIZACIÓN DE CATASTROS
Durante la discusión, legisladores de Morena y sus aliados sostuvieron que la reforma permitiría avanzar en la modernización de los registros públicos y catastros, además de brindar mayor certeza jurídica sobre la propiedad de los inmuebles.
La diputada Claudia Rivera Vivanco señaló que la propuesta permitiría atender un rezago legislativo de varios años y reducir las diferencias tecnológicas entre municipios.
Por su parte, legisladores que respaldaron el dictamen señalaron que las nuevas herramientas podrían contribuir a prevenir fraudes, despojos y duplicidad de escrituras.
OPOSICIÓN ALERTA POR POSIBLES “PREDIALAZOS”
La oposición expresó una postura distinta y cuestionó los posibles efectos que la actualización de información catastral podría tener sobre los propietarios.
Diputados del PRI, PAN y MC advirtieron sobre un eventual aumento del impuesto predial en casos donde las características actuales de un inmueble no coincidan con la información registrada en el catastro.
Entre sus argumentos mencionaron propiedades que originalmente fueron registradas como terrenos o construcciones pequeñas y que posteriormente fueron ampliadas.
No obstante, el proyecto no transfiere a la Federación la facultad para determinar los valores catastrales ni para recaudar el impuesto predial; esas atribuciones permanecen en los estados y municipios conforme al marco vigente.
DICTAMEN PASARÁ AL PLENO
Con la aprobación en comisión, el siguiente paso será la discusión del dictamen ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Por ahora, la propuesta continúa formando parte del proceso legislativo y sus disposiciones todavía deben avanzar antes de convertirse en una nueva ley.