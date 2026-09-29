Odell Beckham Jr. se va de los NY Giants sin gloria y con mucha pena

La situación resultó todavía más llamativa porque apenas unos días antes el entrenador en jefe, John Harbaugh , había dejado abierta la posibilidad de que Beckham tuviera un papel mayor contra Tennessee.

El receptor de 33 años terminó su segunda etapa en Nueva York con 20 snaps ofensivos y un solo objetivo , sin registrar ninguna recepción. La mayor parte de los pases dirigidos a los receptores de los Giants fueron para Malik Nabers, Malachi Fields y Darnell Mooney , dejando a Beckham prácticamente fuera de la rotación ofensiva.

En la victoria de 12-7 sobre los Tennessee Titans , Beckham solamente participó en seis snaps ofensivos y no recibió un solo pase. Dos días después, el reencuentro que había generado tanta expectativa llegó a su fin: los Giants anunciaron su liberación este martes , después de apenas tres partidos de temporada regular.

Los gritos de “¡OBJ! ¡OBJ!” retumbaron en el MetLife Stadium el domingo. Los aficionados de los New York Giants querían ver nuevamente a Odell Beckham Jr. como protagonista, pero la escena que esperaban nunca llegó.

Cuando fue cuestionado sobre darle más participación, Harbaugh había expresado públicamente que el partido del domingo podía ser “el momento perfecto” para hacerlo. Sin embargo, la pelota nunca llegó a las manos de Beckham y el jugador terminó observando la mayor parte del encuentro desde la banda.

Cuando salió del campo durante el partido, los aficionados comenzaron a corear su nombre. Beckham respondió a los seguidores, pero su participación ofensiva volvió a ser mínima.

El martes, la organización decidió poner punto final al experimento. De acuerdo con reportes de la NFL, los Giants necesitaban espacio en su roster y promovieron al especialista en regresos Braxton Berrios desde el equipo de prácticas.

UN REGRESO QUE NUNCA ENCONTRÓ SU MOMENTO

Beckham había regresado a la franquicia que lo seleccionó en la primera ronda del Draft de 2014, después de pasar una temporada completa fuera de la NFL.

Su regreso tenía un componente evidentemente emocional. El receptor había sido uno de los jugadores más espectaculares de la historia reciente de los Giants y nuevamente se encontró con Harbaugh, quien ya lo había dirigido durante su etapa con los Baltimore Ravens.

Pero la nostalgia no se tradujo en producción. En tres partidos no atrapó ningún pase, una estadística especialmente llamativa para un jugador que durante años fue uno de los receptores más productivos de la liga.

La liberación también significa que la segunda aventura de Beckham con los Giants duró mucho menos que la primera. En aquella etapa, entre 2014 y 2018, disputó 59 partidos con Nueva York y acumuló 390 recepciones, 5 mil 476 yardas y 44 touchdowns.

Cuando llegó a la NFL, Beckham se convirtió inmediatamente en una de las grandes figuras de la liga. Los Giants lo seleccionaron con el pick 12 del Draft de 2014 y el receptor respondió con una temporada de impacto inmediato.

Fue elegido Novato Ofensivo del Año y consiguió tres selecciones consecutivas al Pro Bowl durante sus primeras temporadas. Su famosa recepción con una mano ante los Dallas Cowboys se convirtió, además, en una de las imágenes más recordadas de la NFL durante la década pasada.

Su trayectoria posterior estuvo marcada por diferentes etapas con los Cleveland Browns, Los Angeles Rams, Baltimore Ravens y Miami Dolphins, además de varias lesiones que interrumpieron su continuidad.

Con los Rams consiguió uno de los mayores logros de su carrera al conquistar el Super Bowl LVI, aunque sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante aquel partido.

En términos generales, Beckham acumula 575 recepciones, 7 mil 987 yardas y 59 touchdowns en 122 partidos de temporada regular, de acuerdo con los registros de la NFL.

¿QUÉ SIGUE PARA OBJ?

Ahora Beckham vuelve al mercado como agente libre, aunque todavía no está definido si otro equipo de la NFL le ofrecerá una oportunidad.

Los reportes señalan que el jugador busca encontrar una franquicia donde pueda tener una participación más importante. Por ahora, su futuro en la liga permanece abierto y no existe un acuerdo anunciado con otro equipo.

Su salida de Nueva York tiene un contraste difícil de ignorar. En el mismo estadio donde alguna vez protagonizó algunas de las jugadas más espectaculares de su carrera, los aficionados volvieron a corear su nombre esperando una última aparición importante.

Pero esta vez no hubo recepción, touchdown ni celebración.

Hubo apenas 20 snaps, un pase dirigido y cero atrapadas en tres partidos.

Y dos días después de aquel último “¡OBJ! ¡OBJ!”, los Giants decidieron cerrar definitivamente la puerta de su segundo capítulo en Nueva York.