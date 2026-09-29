¡Adiós a un primer actor! Muere Otto Sirgo
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El actor de origen cubano falleció a los 79 años; sus últimos proyectos fueron ‘El Precio de la Fama’ y ‘Doménica Montero’
Una vez más, el luto envuelve al mundo del entretenimiento mexicano y las telenovelas, luego de que la tarde del martes se confirmara la muerte del primer actor Otto Sirgo, destacado en el cine, el teatro y, claro, la televisión.
De acuerdo con El Universal, la noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que lamentó la pérdida de quien desarrolló una amplia trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.
“Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros”, escribieron desde su cuenta de X, antes Twitter. Sirgo también era miembro del sindicato de la asociación.
UNA CARRERA DE ÉXITOS
El actor es recordado por su participación en producciones como ‘Lazos de Amor’, ‘Rosa Salvaje’ y ‘Niña Amada Mía’, así como por sus trabajos más recientes en la serie ‘El Precio de la Fama’, de ViX, y la telenovela ‘Doménica Montero’, de Televisa.
En 2020, su ánimo se vio afectado por el fallecimiento de su esposa, la también actriz Maleni Morales.
Hasta cerca de las 17:00 horas no se había confirmado la causa de fallecimiento del actor, nacido en La Habana.