¡Adiós a un primer actor! Muere Otto Sirgo

Una vez más, el luto envuelve al mundo del entretenimiento mexicano y las telenovelas, luego de que la tarde del martes se confirmara la muerte del primer actor Otto Sirgo, destacado en el cine, el teatro y, claro, la televisión.

De acuerdo con El Universal, la noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que lamentó la pérdida de quien desarrolló una amplia trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

“Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros”, escribieron desde su cuenta de X, antes Twitter. Sirgo también era miembro del sindicato de la asociación.