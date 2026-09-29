¡Adiós a un primer actor! Muere Otto Sirgo

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    ¡Adiós a un primer actor! Muere Otto Sirgo
    Referente. El actor nacido en La Habana también dejó huella en el teatro y el cine, además de sus numerosos trabajos para la pantalla chica. FOTO: INTERNET

El actor de origen cubano falleció a los 79 años; sus últimos proyectos fueron ‘El Precio de la Fama’ y ‘Doménica Montero’

Una vez más, el luto envuelve al mundo del entretenimiento mexicano y las telenovelas, luego de que la tarde del martes se confirmara la muerte del primer actor Otto Sirgo, destacado en el cine, el teatro y, claro, la televisión.

De acuerdo con El Universal, la noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que lamentó la pérdida de quien desarrolló una amplia trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros”, escribieron desde su cuenta de X, antes Twitter. Sirgo también era miembro del sindicato de la asociación.

UNA CARRERA DE ÉXITOS

El actor es recordado por su participación en producciones como ‘Lazos de Amor’, ‘Rosa Salvaje’ y ‘Niña Amada Mía’, así como por sus trabajos más recientes en la serie ‘El Precio de la Fama’, de ViX, y la telenovela ‘Doménica Montero’, de Televisa.

En 2020, su ánimo se vio afectado por el fallecimiento de su esposa, la también actriz Maleni Morales.

https://vanguardia.com.mx/show/el-desaire-cruza-fronteras-y-suma-otro-reconocimiento-en-londres-NP23798498

Hasta cerca de las 17:00 horas no se había confirmado la causa de fallecimiento del actor, nacido en La Habana.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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